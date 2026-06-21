Vecinos de Moaña "no dan el brazo a torcer" y reclaman ante el nuevo centro de salud la dimisión de Caamaño

Los vecinos de Moaña celebraron ya ante el nuevo centro de salud de Sisalde, abierto el pasado día 15, la concentración de todos los domingos, que antes hacían en la Casa do Mar, para reclamar el regreso del PAC de urgencias a la localidad cumpliendo 241 semanas consecutivas de movilizaciones. Al frente estuvieron la alcaldesa, Leticia Santos; el portavoz de la Plataforma de Defensa da Sanidade Pública de Moaña, Gabriel Ferral, y también intervino María Moldes, en representación de la Asociación Galega de Afectados de Esclerosis Lateral Amiotrófica (Agaela) con motivo del Día Mundial de la ELA para dar voz también a las reclamaciones del colectivo.

Santos agradeció a los presentes no dar el brazo a torcer ya que el centro de salud sigue sin abrir el domingo y dijo que es importante seguir perseverando, lanzó un mensaje de ánimo porque pueden decaer después del trato del conselleiro de Sanidade, Gómez Caamaño, el miércoles en el Parlamento del que dijo que “fue un auténtico bochorno. No se puede consentir que se rían de los vecinos que reclaman un servicio de urgencias en su villa. Por más maquillajes que se quieran poner o trajes es como el cuento del emperador que va desnudo”, dijo la alcaldesa para referirse a que “por más bonito que sea el edificio y más servicios complementarios pongan y que agradecemos”, sigue sin PAC. Recordó que si dieron estos servicios es porque “estamos aquí y quieren taparnos la boca, si hay ambulancia de refuerzo, que hace un año y medio negaban porque no se cumplía la ratio, es por la gente de Moaña, como también que haya psicología clínica, nutricionista y fisioterapia en turno de tarde”. Reiteró que la lucha da frutos y que se tiene que cumplir el convenio, que haya PAC ya que el propio conselleiro reconoció que una ambulancia 24 horas no es un PAC. Añadió que no quieren “más excusas, burlas ni mentiras” y que Caamaño “está desacreditado y debe dimitir, y si no lo hace, el presidente Rueda debe cesarlo porque un conselleiro que se burla de los vecinos que exigen desde hace seis años el regreso normal de su PAC, secuestrado en Cangas, es una persona que no merece representar a nadie en el gobierno gallego”.

Noticias relacionadas

La alcaldesa como también Ferral, que anunció la moción que la Plataforma lleva a pleno este jueves para reclamr las urgencias y pedir la reprobación del conselleiro, animó a los vecinos a acudir a la sesión y que se vea cómo se posicionan los grupos. En la concentración se decoró la valla, frente al nuevo centro, con pancartas reivindicativas ”para que cada vez que venga un representante gallego vean que el PAC tiene que volver”. Recordó también que el Concello va a iniciar una batalla legal contra la Xunta para recuperarlo y que al pleno de este jueves se lleva el último trámite del convenio que quedaba por cumplir por parte del Concello, después del cual se podrá iniciar esa batalla, para la modificación de la ordenanza del IBI y dejar exento del pago al Sergas por el centro de salud.