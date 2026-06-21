El teatro toma el relevo al fútbol en la alameda de Cangas

El primer espectáculo de la Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas (MITCFC) llegó en la tarde de este domingo en barco a la alameda vella para un público familiar. Fue dentro de la programación de Teatro na Rúa que ofrece la gran cita teatral de Cangas, como es esta Mostra que arrancó su 43ª edición y que se prolongará hasta el 5 de julio con 24 espectáculos repartidos en 7 escenarios diferentes y con el actor Antonio Durán «Morris» como Premio Xiria.

Público en la alameda viendo el teatro. / Santos Álvarez

Hubo que esperar a que finalizara el partido de España en el Mundial de fútbol para que empezara a llegar en masa el público para la representación del estreno de «O buscador de illas» de la compañía local Teatro de Ningures. Ese buscador de islas llegó a la alameda sobre la recreación de una gamela, sobre ruedas, rodando desde el reloj y por delante de los bancos, con el público sentado en la primera tarde oficial del verano, hasta la zona del palco. La obra es una creación de Lois Soaxe que forma parte también del elenco de tres actores y actrices junto a Carlota Rosón Rojo y Martín Blanco que dan vida a esta obra para todos los públicos en donde se habla del cambio climático y del aumento del nivel del mar que está anegando unas islas sin que nadie se preocupe. Sólo Xacio, el personaje central, anda en busca de las islas, acompañado por dos seres mágicos que adoptan diferentes roles durante el recorrido. La escenografía es de Pablo Giráldez «Pastor»; y el diseño de vestuario e imagen, de Diego Seixo, todo ello bajo la dirección de Salvador del Río, que es al mismo tiempo director de Producción de la Mostra. «O buscador de illas» se representará también el próximo domingo en el puerto de Aldán (20:00 horas).

Programa para este lunes

El programa de este lunes invita también a disfrutar del teatro amador, dentro de la programación de la «Mostra Comunitaria», que incluye teatro hecho en los barrios, en las villas, en colectivos sociales y en universidades. A las 19:00 horas, en la sala de exposiciones del Auditorio, se podrá ver el trabajo del colectivo Doa saúde mental, con su compañía Furafollas Teatro, de teatro cómico amateur que utiliza las artes escénicas como herramienta de rehabilitación en trastornos mentales graves, intentando, entre otras cosas, desmitificar la enfermedad mental como tal y normalizar la vida de las personas afectadas. En la obra, Pepe de Freixo, un gran lerchán, finge su muerte en complicidad con su esposa y su hermano para desaparecer del pueblo y comenzar una nueva vida. Pero sus planes se ven truncados por la traición.

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En el Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela también se podrá ver el trabajo de la Escola de Teatro de Cangas. A las 20:15, en la zona del vestíbulo, se representa la acción «Metamorfose inversa», del curso O corpo creativo, que imparte Maite Campos; y a las 21:00 horas en el propio auditorio hay una muestra de esta Escola con el alumnado del Taller de escritura y dirección teatral, impartido por Santiago Cortegoso y Salvador del Río. El alumnado se enfrentó a la creación de un texto teatral y puesta en escena. Participan Alicia Bermúdez Martínez, Anton Abal Rúa, Belén Nogueira Bernárdez, Juan Luis Pérez Martínez, Luz Álvarez González, María Enríquez Barroso, Natalia Piñeiro Piñeiro, Paula Castro López, Sara Nieto Gil y Xurxo Fernández Alonso.