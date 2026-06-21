El PP denuncia la "improvisación financiera" de la Mancomunidade de Morrazo

El PP de Cangas denuncia que la documentación de la Comisión de Cuentas de Mancomunidad pone en evidencia el fracaso en la gestión presupuestaria del ente supramunicipal. La propuesta que se llevará a comisión el próximo martes es, en la práctica, un parche contable. "La entidad tendrá que tirar de sus ahorros para pagar facturas corrientes de 2025 que quedaron sin abonar". Asegura el PP que esta situación es una consecuencia directa de un error de cálculo monumental del tripartito. El presupuesto de 2026 se basa en una previsión de ingresos de 5,7 millones de euros procedentes de una nueva tasa de residuos que no entró en vigor a tiempo por la oposición social a la misma.

Sostiene el PP que la falta de ingresos al no aplicarse la nueva tasa supuso que la Mancomunidad encontrara en un "hueco contable" de 3,4 millones de euros; una cantidad de dinero que, al no existir, obligó al gobierno a declarar "créditos no disponibles". En términos sencillos, esto significa que el gobierno, en opinión del PP, tuvo que congelar y prohibirse a sí mismo gastar esos 3,4 millones en servicios o inversiones previstas porque el dinero que esperaban recaudar es inexistente.

"Estamos ante un gobierno que vive al día, gastando los ahorros del pasado para cubrir su incapacidad de gestión del presente", manifiesta el PP. Este partido exige que el tripartito deje de improvisar y explique como pretende equilibrar unas cuentas que hoy son un auténtico castillo de naipes. También señala que esta asfixia financiera explica la última maniobra del BNG y sus socios: solicitar al ORAL una revisión del censo para buscar inmuebles sin declarar. Un movimiento que, en su opinión, no busca justicia fiscal, seno exprimir todavía más el bolsillo de los vecinos. "Buscan nuevos pagadores pero no para rebajarle la cuota a los vecinos ni para mejorar el servicio".

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En la misma comisión se abordará la nueva aprobación inicial de la ordenanza reguladora del servicio de residuos, un trámite que el gobierno se ve obligado a repetir tras las alegaciones presentadas. "O BNG, PSOE y EU tuvieron que dar su brazo a torcer gracias a nuestra fiscalización. No permitiremos que esta ordenanza sea un mero instrumento de recaudación. Vamos aa exigir que se corrija su afán sancionador y que se adapten a las necesidades reales de los vecinos.