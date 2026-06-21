María Moldes espera desde Moaña que 2026 sea el año en el que la Ley ELA llegue a todos los hogares

La concentración de este domingo de los vecinos de Moaña por el regreso de las urgencias dio también voz a las reivindicaciones de las familias afectadas por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en el Día Mundial de esta enfermedad e intervino María Moldes, vocal de la Asociación Galega de Afectados de ELA (Agaela) y vecina de Bueu que lleva varios años combatiendo y visibilizando esta enfermedad.

Aseguró que vivir con el ELA es vivir con una emergencia permanente y el apoyo llega tarde cuando se necesita. En su manifiesto, reclamó una vida digna que no dependa de un expediente y que los compromisos se traduzcan en derechos efectivos, cuidados suficientes y respuestas a tiempo. Recordó que la Ley ELA fue un logro colectivo y su cumplimiento es una responsabilidad institucional, quieren que el Ministerio de Derechos Sociales presente un mapa actualizado que permita evaluar el despliegue de la ley en cada comunidad "porque sólo con datos reales se pueden realizar correcciones en los retrasos y que nadie se quede atrás por razones administrativas". Reclaman que la ayuda a la ELA sea un soporte vital esencial, ya que no tiene cura farmacológica, pero sí un tratamiento terapéutico y proponen la eliminación de copagos y complemento de gran invalidez, mantener la compatibilidad total con las ayudas en el entorno familiar y tender a coberturas del coste real de los cuidados especializados, que siempre es superior a las ayudas actuales.

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María Moldes aseguran que están demandando que se cumpla el espíritu de la ley con cuidados 24 horas en las fases avanzadas en donde el riesgo vital es crítico y para garantizar una atención segura se cumpla con la formación específica de los profesionales del sistema de dependencia y se homologuen los servicios de ayuda a domicilio como también instan a las comunidades con más demora a que prioricen el reconocimiento del grado III +, porque sin este trámite el acceso de ayudas queda bloqueado ignorando que el tiempo para un enfermo de ELA es un recurso escaso y vital. "La ELA no espera y apelamos a la coordinación entre el gobierno y las autonomías para que 2026 sea el año que la Ley ELA llegue a todos los hogares. Juntos somos más fuertes, prohibido rendirse", acabó exclamando María Moldes.