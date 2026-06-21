Martínez hará público en su primera asamblea su intención de liderar la lista

Coincidiendo con la reunión del comité federal del PSOE, que se celebra el 27 de junio, que aprobará los plazos para elegir a sus candidatos autonómicos y municipal en julio, septiembre y noviembre, la secretaria xeral del PSOE en Cangas, Sagrario Martínez, celebrará su primera asamblea desde que está en el cargo.

No es que se esperen grandes sorpresas en la mencionada asamblea, pero sí que será el lugar donde de manera oficial Sagrario Martínez, ahora primera teniente de alcaldesa de Cangas, anuncie su intención de presentarse a las primarias para ser candidata a la alcaldía. También dará a conocer a su tercera de la lista que, si sale elegida, tiene la intención de presentar a los comicios municipales de 2028. Será Marcela Rial, que en la actualidad ocupa el puesto de secretaria de Organización del partido. Como la lista es en cremallera, el número 2 será un hombre, que Sagrario Martínez ya tiene prácticamente elegido y que responde al perfil de un candidato joven. La actual secretaria de Organización afirma que su intención es mezclar gente joven con veteranos de la política municipal. Pero no quiere el regreso a sus filas de aquellos que ocuparon puestos de relevancia en el Concello y dentro del partido en el pasado. Aunque eso no significa que rechace su ayuda, todo lo contrario. Pero Sagrario Martínez quiere priorizar la renovación de la lista si sale elegida en las primarias (en el caso de que las hubiera) candidata por el PSOE a la alcaldía de Cangas.

Aunque siempre en el PSOE de Cangas hay lobos solitarios no parece que su propósito sea enfrentarse a Sagrario Martínez en unas primarias. La actual secretaria xeral socialista cuenta con el apoyo de la secretaria provincial del PSdeG PSOE, que dirige David Regades. Sagrario Martínez ya anunció que tiene la intención de pedir apoyos en la asamblea del día 27 y que pronto comenzará el trabajo de sumar militantes a un proyecto que quiere y necesita mejorar los resultados de hace tres años.

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Por otra parte, la parlamentaria Paloma Castro Rey tiene la intención de acercarse a O Hío el próximo lunes para mantener un encuentro con los vecinos de esta parroquia canguesa, donde se mantiene una lucha en defensa de la sanidad pública para que la Xunta construya el centro de salud O Hío-Aldán. En esta visita estará acompañada por la propia Sagrario Martínez. El PSOE quiere recoger datos para llevar las quejas de O Hío otra vez al Parlamento de Galicia.