Todo un ejemplo de danza en el Auditorio de Cangas

Todo un ejemplo de danza enel Auditoriode Cangas

El festival de fin de curso de la Escuela de Danza Maite Quiñones de Cangas es siempre todo un espectáculo para gozar. El alumnado de este centro, desde los 4 años hasta el grupo de adultas, demostró el duro trabajo de todo un curso con extractos del ballet Giselle, piezas neoclásicas y musicales.

Las batallas que ganó la Banda Bellas Artes

Con el nuevo ciclo de conciertos de verano, la Banda de Música Bellas Artes mostrará su esencia, esa que le permite ser centenaria, bragada en mil batallas que ganó no solo con bravura, sino con talento. Porque a esa edad es un lujo ofrecer espectáculos musicales como los que hará durante el verano, como el que detiene el tiempo en las Fiestas del Cristo de Cangas en ese concierto en el atrio de la excolegiata que pone la piel de gallina. La asociación no lo sabe, pero es consustancial al pueblo, del que se nutre desde sus inicios. Es la banda, arte y música, no solo bella.

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Otra famosa en la playa de Areacova

Esta primera ola de calor que dicen que hubo no trajo muchos bañistas a las playas de Cangas. N hubo cansadas colas, ni playas repletas, ni demasiados barcos fondeados. Sin embargo, nos enteramos por la una revista de esas del famoseo que Raquel Sánchez Silva visitó la playa de Areacova, de la hizo propaganda. ¡Maldita sea! Vendrán más a este rincón del mapa. Ya no podremos pararlos. El sur, ahora, si que no va a existir. Será el norte quien lo haga.