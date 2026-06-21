Concello de Bueu y Policía Local liman asperezas y apuntan a la recuperación del turno de noche

Concello de Bueu y Policía Local han limado asperezas de cara a la normalización del servicio después de los desencuentros de las últimas semanas, y apuntan a la recuperación «en la medida de lo posible y en cuanto los medios existentes lo permitan» del turno de noche, al menos durante los fines de semana. Esa es una de las principales conclusiones que arrojó la reunión mantenida la semana pasada entre el alcalde buenense, Félix Juncal, las ediles Silvia Carballo y Laura Ogando, y la plantilla policial buenense al completo. Juncal añadió que el objetivo es activar esa patrulla nocturna «incluso si tenemos que recurrir a jornadas extraordinarias».

El regidor buenense ligó el pago de estas horas extra –era uno de los puntos de fricción, con los agentes reclamando el abono de 20.000 euros– a la Mesa Xeral de Negociación celebrada el lunes pasado, en la que se aprobó el reglamento de abono de gratificaciones y horas extraordinarias. El documento abrirá un nuevo horizonte en este apartado, ya que la normativa actual establece importantes condicionantes. Así, el personal laboral no puede cobrar horas extras, sino que la compensación debe llegar a través de productividad. Y los funcionarios deben cobrar ese exceso de jornada con horas extras, pero con una limitación de 80 horas anuales. El nuevo reglamento establece un marco jurídico diferente que elimina esas limitaciones. La hoja de ruta marca que ahora se deberán incorporar los informes de Secretaría e Intervención antes de llevar a aprobación plenaria el documento.

Desde el concello se aclara que el debate no se centraba únicamente en el capítulo de las horas extras, sino también en el cumplimiento de la jornada ordinaria. «Hemos visto con preocupación y malestar el servicio con eventos como el Corpus o la Concentración Motera, y tenemos que intentar cuando sea necesario garantizarlo haciendo un esfuerzo para que esos turnos se puedan cubrir», subraya. «Se ha hablado de muchos más asuntos», explica el regidor de una reunión que se extendió a lo largo de más de dos horas y media.

Una de ellas fue la insistencia por parte del gobierno local de «tener una mayor presencia en la vía pública», de contar con los agentes patrullando por el pueblo y, en momentos como los de la inminente temporada de verano, «estar en la calle en aquellas horas en las que sea necesario regular el tráfico», explica Juncal.

Con todo, la valoración realizada desde el concello es positiva por el hecho de haber podido poner todas las cuestiones encima de la mesa para su aclaración, «con un afán de encontrar soluciones y alternativas». La reunión, apuntan desde el concello, debe ser la base «para mejorar el funcionamiento del servicio, algo que es importante e imprescindible».

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Félix Juncal recordó asimismo que el concello sigue realizando gestiones para contar con presencia de la Guardia Civil en Bueu. «Agradecemos que enviasen patrullas a los eventos anteriores y que cada vez estén en más actos», dice, antes de expresar su deseo de que esa presencia «se consolide en el futuro».