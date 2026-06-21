Comuneros rechazan la idea de cobrar por ir al monte: «Es como pagar por ir a la playa»

El debate abierto por la Mancomunidad de Montes de Vigo de cobrar una tasa o aportaciones voluntarias a las personas que vayan a disfrutar del monte para ayudar a contribuir a los gastos de conservación, encuentra un total rechazo en la comarca de O Morrazo, en donde hay una decena de comunidades de montes y una Mancomunidad que las aglutina. «No se nos pasa por la cabeza, es como si, por ejemplo, tuviéramos que pagar por ir a la playa o por respirar», señala el presidente de la Comunidad de Montes de Moaña, David Broullón, aunque respeta las ideas en este sentido que pueda tener la Mancomunidad de Vigo.

Para el presidente comunal de Moaña el problema que hay ahora y real, en este verano que se espera que se prolongará caluroso, es la amenaza de los incendios forestales. Recuerda que O Morrazo es una zona de alto riesgo de incendios: «Esta es nuestra preocupación que nos puede tirar muchos años de trabajo y la miseria que consigo trae». A la cabeza le viene lo ocurrido esta semana en Viana do Bolo con propiedades sepultadas por lodos y cenizas de los que arrastró las lluvias: «Como se propague el fuego en O Morrazo, mal vamos porque muchos núcleos de población estarán en alto riesgo de sufrir consecuencias muy graves». Broullón suspira porque haya más gente en los montes porque «estaría más vigilado y disuadiría a alguien que quisiera hacer daño».

Desde la Mancomunidad de Montes de O Morrazo, que preside Antón Nogueira, a su vez vicesecretario de la Comunidad de Moaña, asegura respecto al cobro por ir al monte que es una «cuestión de incumbencia de la Mancomunidad de Montes de Vigo», y que en O Morrazo es un tema que «no hemos tratado, ni debatimos y tampoco está encima de la mesa». Por eso que asegura que desde la Mancomunidad no van a hacer ningún tipo de valoración sobre esta idea de la que insiste es incumbencia de la Mancomunidad de Vigo. Sí que asegura que lo que preocupa en estos momentos es la «falta de trabajos y recursos por parte de todas las administraciones para la prevención de los incendios, lo cual es un auténtico peligro urgente para los montes de O Morrazo». Insiste en que según el Plan Pladiga de la Xunta, O Morrazo está declarado ZAR (Zona de Alto Riesgo de Incendio) y dice que Xunta, Diputación y Concellos tienen que poner más recursos para conseguir cumplir con las redes de fajas de protección de la biomasa, recogidas en la Lei 3/2007 de Prevención de Incendios forestales en Galicia.

Desde la comunidad de Moaña creen que la propuesta no triunfará y que se quedará en una idea. En la de Cela, en Bueu, su presidente Mario Lorenzo deja claro que posicionarse en este asunto debe ser una cuestión de la asamblea. Asegura que lo que pueda decir es a título personal y no lo considera lícito porque además esta junta gestora está en la recta final de la legislatura y esta valoración debe corresponder a la nueva, pues puede marcar posturas que no comparte la actual.

Desde Cangas también se ve imposible la medida que se propone en Vigo. Ni tampoco hay voluntad alguna para que prospere esta idea, que, para las comunidades de montes de O Hío y Coiro, está muy lejos de sus intenciones.

El presidente de la Comunidade de Montes de OHío, Daniel González, conoce muy por encima la iniciativa de los comuneros de Vigo, pero asegura que ellos no la van a poner en práctica. «Nosotros queremos tener un monte sostenible y esa fórmula no la valoramos en absoluto. Lo que sí tenemos claro es que el mantenimiento del monte requiere un dinero y que a ese quehacer deben contribuir las administraciones públicas con ayudas y protección. Además, eso de cobrar por entrar en el monte sería muy difícil de llevar a la práctica: ¿Cómo se controla a la gente que entra? ¿Se tendrían que poner vigilantes? No estamos por esta solución».

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Por su parte, el directivo de la Comunidade de Montes de Coiro, Serafín Docampo, asegura que lo que hay que hacer es concienciar a la gente de la importancia que tiene el monte en la sociedad, otorgarle el valor que tiene, la importancia que se merece; no cobrar por ir a él. «A lo mejor, dentro de 20 años puede ser posible, pero ahora mismo imponer una cuota para visitar el monte no ayudaría. Hay que concienciar a la población, que aún no lo están. Tenemos el ejemplo de los incendios, donde aún hay mucho por hacer en concienciar a la población de que hay muchas cosas que no se pueden hacer en el monte, que en muchas ocasiones es asaltado de una manera brutal por parte de personas que restan importancia a la labor de plantación y otras actividades que se llevan a cabo en el monte», asegura Serafín Docampo.