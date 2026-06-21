Bueu comienza la limpieza diaria de playas y activará el servicio de socorrismo el 1 de julio

El Concello de Bueu ha iniciado este fin de semana las labores para la limpieza de viaria y de playas, gracias a la entrada en vigor del contrato con la empresa FCC, adjudicataria de los trabajos. Dos personas estarán destinadas en exclusiva a la limpieza de todos los arenales buenenses (tanto los de bandera azul como el resto), que se realizará de forma diaria, comenzando su jornada laboral a las 6.30 horas. Otras tres se dedicaron a la limpieza viaria.

La plantilla vinculada a este contrato estará formada por siete personas, todas ellas residentes en Bueu, y contará con medios mecánicos de apoyo, con un vehículo porter, una baldeadora y una barredora. La intención es que la limpieza viaria se lleve a cabo durante cinco días a la semana, de lunes a viernes.

El servicio de socorrismo comenzará a trabajar el día 1 de julio y su labor se extenderá hasta el 15 de septiembre. La preparación de los arenales de cara a la temporada de verano está en marcha, con la colocación de baños químicos y de rampas de acceso. También se está reparando la pasarela de madera en Area de Bon, así como perfilando las casetas de socorristas en esta playa y en la de Portomaior. Las duchas ya están conectadas y solo falta el balizamiento, que se completará en los próximos días.

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Por otra parte, en los próximos días está prevista la adjudicación del contrato de desbroces a la empresa Servisub, que planteó la mejor oferta en el concurso.