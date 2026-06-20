El pleno de Bueu aprueba por unanimidad la ordenanza de playas y el PP advierte de que no entrará en vigor para la Noche de San Juan

La corporación de Bueu ha aprobado la modificación de la ordenanza de playas que recoge, entre otras cuestiones, la posibilidad de que el Concello organice la hoguera de San Juan en el arenal de Banda do Río. Lo ha hecho en un pleno extraordinario y urgente, de apenas 25 minutos de duración, y con la unanimidad de todos los grupos políticos después de haber desestimado las alegaciones presentadas por el Partido Popular. Pero también con la advertencia de la formación liderada por Elena Estévez de que el reglamento no entrará en vigor el martes para facilitar la fogata en Banda do Río, sino que lo hará 15 días después de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra.

La sesión arrancó con la justificación por parte del alcalde buenense, Félix Juncal, de la urgencia de la convocatoria. La oportunidad de tener hoguera en un año en el que, además, el miércoles 24 es festivo autonómico, no se podía dejar pasar. Más aún cuando, señaló, existía una importante demanda por parte de la hostelería de Banda do Río.

El gobierno local explicó que las alegaciones del PP se rechazaban «por ser consideradas innecesarias e inoportunas» principalmente por estar recogidas en una norma superior. La edil de Comercio Local, Turismo e Praias, Silvia Carballo, ahondó en ello al señalar que la propuesta de instalar mobiliario y paneles informativos «no procede incluirlo en una normativa», si bien matizó que «eso no quiere decir que no se vayan a poner». Y al respecto al control de las mascotas y a la recogida y limpieza de sus excrementos, manifestó que «ya se hace referencia a ello en una normativa autonómica».

Playa de Banda do Río, donde se prevé una hoguera en la Noche de San Juan. / Gonzalo Núñez

Con los populares en sintonía con la esencia de la propuesta, el punto de fricción surgió en una cuestión más semántica. La portavoz del principal grupo de la oposición, Elena Estévez, matizó que lo que se habían presentado eran sugerencias y no alegaciones. «Si quieren rizar el rizo y entender que son alegaciones, pues vale», afirmó, antes de explicar que estas sugerencias se presentaban en positivo. «Son aportaciones para intentar que se mejore», defendiendo la dotación de papeleras para la recogida de excrementos y de paneles informativos para dejar claras las normas. «Muchas veces somos testigos de conflictos en la playa por animales, si debe llevar el bozal, si van atados o no... Con los paneles sería muy fácil leer las normas», aseguró.

Estévez también afeó al gobierno local «el querer buscar algo negativo cuando nuestras sugerencias solo tenían el ánimo de mejorar el documento», además de criticar que «se insinuó que con ellas se ponían en riesgo las hogueras». Y en este sentido lanzó una advertencia. «La ordenanza no va a entrar en vigor el día 24; aunque no se hubiese presentado ninguna alegación no llegaríais a tiempo», afirmó, antes de añadir que «hay que publicarla y tienen que transcurrir 15 días hábiles». Respaldó su afirmación en que «la ordenanza de 2012 dice exactamente lo mismo, que entraba en vigor después de 15 días, así que ojo, que la ordenanza que estará en vigor el día 23 será la de 2012 y no esta», una aseveración que no tuvo respuesta desde la bancada del gobierno local.

Carballo y Juncal cerraron sus intervenciones aclarando que la consideración de alegaciones en lugar de sugerencias respondía a una interpretación técnica de la secretaria. «Siempre que se modifique el texto se consideran alegaciones», sentenció la edil.