La Plataforma da Sanidade de Moaña lleva a pleno la reprobación del conselleiro por la falta de PAC

El nuevo centro de salud de Moaña en Sisalde cumple este lunes una semana desde su apertura y pese al estreno de un edificio moderno, con tres veces más de espacio que la Casa do Mar, su apertura en lugar de calmar las protestas vecinales y del gobierno local del BNG, las ha agravado por el hecho de que haya abierto sin el Punto de Atención Continuada (PAC) de urgencias y Moaña siga sin recuperarlo pese al nuevo centro. En el próximo pleno de la corporación, que se celebra este jueves 25 se reflejará este malestar.

La Plataforma de defensa da sanidade pública de Moaña lleva una moción en la que además de reclamar el regreso del PAC, que sigue "secuestrado" desde la pandemia en 2020 en Cangas, pide la reprobación formal del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. Le acusan de mantener una actitud "de mentira constante" cara a los moañeses y moañesas respecto al futuro sanitario del municipio.

De esa misma manera, la moción de la Plataforma insta al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al cese inmediato del conselleiro, basándose en que la gestión carece de total credibilidad y perjudica gravemente a la salud de los vecinos. Las Plataforma, cuyo portavoz es Gabriel Ferral, respalda las acciones legales que el gobierno local decida emprender contra la Xunta por el incumplimiento del convenio de construcción del nuevo centro de salud, que habían firmado en 2020 el Concello y la Consellería de Sanidade y que recoge que las nuevas instalaciones tendrán espacio para el PAC.

La Plataforma ya anuncia que seguirá con movilizaciones para conseguir que el PAC, con su equipo médico y de enfermería, regrese a Moaña, por lo que pide el apoyo de la corporación a las protestas que se convoquen tanto por ella como por la Mesa Local da Sanidade, que preside la alcaldesa y que está integrada por partidos políticos y colectivos.

Sólo la ambulancia

La Plataforma pide el cumplimiento inmediato del convenio y que haya PAC. Califica de "Inaceptable" que un concello con alrededor de 20.000 habitantes que incrementa notablemente su población en verano, carezca de atención médica y de enfermería urgente durante las noches, fines de semana y festivos y que una ambulancia 24 horas no es un PAC, en alusión al modelo de urgencias con el que laconsellería abrió Sisalde, con un equipo de facultativo y enfermería de 15:00 a 22:00, de lunes a viernes, y la ambulancia de Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVAE) operativa las 24 horas y con base en la puerta del centro de salud. Este sábado el centro está cerrado, sólo con la ambulancia del 061, que ha reforzado su personal.

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Mientras tanto, el grupo municipal del PP de Moaña sigue sin manifestarse al respecto. Su portavoz, Alfonso Piñeiro, señaló el martes que lo harían "en los próximos días".