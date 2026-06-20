La pista forestal que llega a la playa de Melide será de doble dirección tras la reparación que comenzará esta semana

La Comunidade de Montes de O Hío comenzará la próxima semana con el arreglo de la pista forestal que conduce a la playa de Melide, una vía de vital importancia para alcanzar la famosa playa del mismo nombre que es muy transitada durante la época de verano y que se encuentra en un estado lamentable. Su reparación no es tanto un problema de tráfico, sino uno de dificultad para evacuar en caso de ser necesario. El presidente de la Comunidade de Montes de O Hío, Daniel González, señala que el estado actual de la pista es un problema en caso de emergencia, que ya fue puesto de manifiesto en informes elaborados por el Grupo Municipal de Emergencias. En caso de incendio, sería muy difícil retirar de forma rápida los coches que se encuentra aparcados en el parking que hay antes de llegar a la playa, a donde no se puede acceder en vehículo. Se trata ya de un tema de seguridad ciudadana.

Los trabajos de reparación comenzarán la próxima semana. Ya se cuentan con todos los permisos y las máquinas de la Xunta se encuentran ya en las inmediaciones, con la motoniveladora. Según manifiesta Daniel González, la idea de la comunidad es que, tras la reforma, la vía quede tenga doble sentido. y que la zona más próxima al mar quede para el uso de peatones. Es fundamental esta pista forestal en el circuito de tráfico que hay en Donón, que en verano es denso y lleno de dificultades.

La pista aparenta un paisaje lunar, lleno de socavones que hacen impracticable el tráfico rodado. No hay que olvidar que está situada dentro del espacio Red Natura, por lo que para realizar cualquier trabajo de acondicionamiento de la pista es necesario el permiso de la Consellería de Medio Ambiente. Se antoja necesario, en esta reformar, realizar bien las conducciones de agua, porque son las lluvias precisamente las que maltratan esta pista. En su momento, los vecinos de Donón también manifestaron que la pista de Melide era un ejemplo de que la Red Natura no ayudaba precisamente a cuidar lo que teóricamente protegía, porque la mencionada vía era víctima de la masificación de turística.

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Cada vez más, se puede ver a turistas y vecinos realizar a pie el camino que hay entre Donón y la playa de Melide, dejando el coche arriba, lo que supone otro problema, el aparcamiento de coches en el entorno de la Caracola de Donón.