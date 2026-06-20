O Rompeolas
Mercado solidario contra el cáncer
Comenzó el día 18, en la Casa da Bola, este mercadillo con el que la Asociación Española Contra el Cáncer trata de recaudar fondos. Lo dice su lema, «una oportunidad perfecta para colaborar y encontrar productos con corazón». Lo pueden visitar hasta el día 21, en horario de 10.00 a 13.00 horas y de 17.30 a 21.00 horas.
Al otro lado del fuego amigo
Andan revueltas las aguas en un partido del que no quiere acordarme. Vienen de fuera para imponer criterios y eso no gusta a la militancia, que ya sabe lo que tiene que hacer. Además, por aquí y por allí aparecen infiltrados, que son detectados con acierto antes de propicie un estropicio con el fuego amigo. Ahora impera el silencio, aunque la línea roja es cada vez más delgada y se puede pisar en cualquier momento.
La carrera al sprint de los partidos en redes
En la intranquilidad de la política actual se hacen quinielas en la comarca de Morrazo para todos los gustos y los partidos se animan cada vez más en las redes sociales en lo que parece ser una inacabable campaña electoral que se antoja un exceso desmedido. El PSOE es quien mantiene un más bajo perfil en las redes sociales, tanto en Cangas, como en Moaña y Bueu. Parece que optan por métodos más tradicionales para convencer al electorado y que están más en una carrera de fondo que en un sprint.
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