Una menor es evacuada en helicóptero en Ons tras sufrir complicaciones médicas

Una menor ha sido evacuada en helicóptero con carácter de urgencia desde la Illa de Ons después de haber presentado síntomas compatibles con una posible complicación médica, tal y como se ha informado desde el Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. La actuación ha sucedido hace escasos minutos después de que la niña fuese atendida inicialmente en el puesto de asistencia sanitaria del archipiélago, ya que presentaba un malestar progresivo. Ha sido trasladada a un centro sanitario para una valoración hospitalaria especializada.

Después de una primera valoración, el personal sanitario activó el procedimiento de coordinación con el 112 Galicia, que movilizó de inmediato un helicóptero de emergencias para la evacuación de la niña. En la operación participaron de manera coordinada el personal del Parque Nacional, operarios de Tragsa, así como los servicios de emergencia del 112 Galicia y del 061-Urxencias Sanitarias de Galicia, siguiendo el protocolo establecido para las evacuaciones médicas en entornos aislados. Según el Parque la intervención se desarrolló con absoluta normalidad, en un plazo de tiempo óptimo y sin incidencias.

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El Parque Nacional agradece la colaboración y profesionalidad de todos los equipos implicados, reforzando de este modo su compromiso con la seguridad de los visitantes a las diferentes islas que lo conforman, y con la correcta gestión de este tipo de emergencias insulares.