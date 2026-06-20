Un gran mural de 15 metros recuerda a Adicam en su 25 aniversario en Cangas

La Asociación de diagnosticadas de cáncer de mama y ginecológico de Cangas Adicam está pintando en la rotonda dos Mexilóns de la localidad un gran mural de 15 metros con motivo de su 25 aniversario y para dejar huella de todo lo que representa esta agrupación que fundó la desaparecida Fina Acuña y que preside Olga Sotelo.

Guiadas por la artista Sheela Tato, de Moaña, muy vinculada a Adicam en donde impartió cursos de pintura, colaboran 32 voluntarias en turnos desde este jueves pasado y este sábado ya se empieza a ver su temática, sobre el fondo rosa de la lucha contra el cáncer y en homenaje a la diversidad con los rostros de cuatro mujeres de diferentes etnias.

El mural se pinta en la pared del bajo de un edificio en donde antes lucían unas pintadas de «BNG e PSOE ladrons» y»Fuera Ence».