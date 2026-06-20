Conciertos de verano de Bellas Artes.

Ciclo de conciertos de verano de la Banda de Música Belas Artes

Con la colaboración del Concello de Cangas, la Banda Belas Artes presentó ayer sus conciertos de verano, que se desarrollarán los días 27 de junio, 3 de julio, 25 de julio y 1 de agosto, éste último con Lira de Moraña. En la presentación estuvieron la alcadesa y el director de la banda, Daniel González.

Mural para tapar algunas vergüenzas

Además de adornar la villa y rendir homenaje, el mural de Adicam sirvió también para tapar vergüenzas, como esas pintadas donde se insulta a unos partidos y a otros, sin demasiado talento, la verdad. Ya que utilizan el spray para estos actos, que lo hagan con arte y ayudaría a acabar con el feísmo que hay en la villa de Cangas, asaltada por pintadas para nada originales. Todavía uno se acuerda de aquella del Seminario en Santiago de Compostela que decía: «Papa, voy en tren». Era un atentado contra la piedra, que es arte en la ciudad compostelana, pero era imaginativa.

Noticias relacionadas

Poner puertas al monte, una nueva locura

¿Cobrar por entrar en el monte?. Pues sería una locura, diga quién lo diga. Es ponerle puertas al campo. Cierto que todavía no hay esa conciencia de cuidad el monte como merece, pero, desde luego, no es algo que se solucionaría pasando por taquilla. Es deber de las administraciones públicas y de las comunidades tratar de transmitir la importancia que para la sociedad tiene el buen mantenimiento del monte.