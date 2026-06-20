El Club de Jubilados de Moaña pedirá la cesión de la Casa do Mar a la Seguridad Social

No hay marcha atrás en el Club de Jubilados Nuestra Sra. del Carmen que seguirá su "hoja de ruta" y va a pedir por su cuenta el uso de la Casa do Mar al Instituto de la Segurdiad Social, ahora que el inmueble ya no tiene adscrito el uso sanitario con el traslado del centro de salud al nuevo edicio de Sisalde. Así lo refleja en un comunicado la directiva del club, a través de su asesora Ana Pastoriza, después de la reunión que mantuvieron el pasado viernes con la alcaldesa, Leticia Santos, "en la que no hemos escuchado lo que nos gustaría". Santos asegura que les trasladó que había muchos interesados en estas dependencias de la Casa do Mar, que se abriría una consulta a colectivos y vecinos para decidir sus usos y que existía un compromiso, por acuerdo plenario, de ubicar ahí el futuro Museo del Mar de Moaña con las piezas de la asociación Devanceiros do Mar.

En un comunicado, Pastoriza señala que "cada cual realizará la solicitud, por una vía diferente: desde el equipo de gobierno a nivel institucional y la directiva del club como entidad asociativa desde lo colectivo". Defiende que esta tramitación es igualmente "lícita" y "a partir de ahí que sea el organismo quien tome decisiones o determine propuestas alternativas". Asegura que los planteamientos por ambas partes "no han sido coincidentes".

En el comunicado recuerdan que el Club de Jubilados precisa de un espacio mayor y una gran parte de la planta baja de la Casa do Mar podría ser una "buena solución a esta demanda de exceso de aforo en los eventos semanales". Plantean como propuesta interesante que el actual edificio del club se destine a Museo del Mar. En la solicitud a la Tesorería General de la Seguridad Social tienen en cuenta sinergias entre otros colectivos del tejido asociativo y proponen que la planta superior de la Casa do Mar albergue un espacio "de acogida provisional de personas relacionadas con el mar o no, pero que tengan situaciones de desprotección y precisen apoyo, descanso y redirección". Del espacio restante dicen que puede ser gestionado de forma rotativo por otros colectivos y, por supuesto, respetan la presencia en la planta baja de las oficinas del Instituto Social de la marina (ISM): 2Aún quedaría espacio en la planta baja para algún usdo a mayores, aparte del club de jubilados".

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Pastoriza asegura que "creemos en la cooperación intergeneracional" y dice que el envejecimiento activo es "un plus reseñable y ha de ser sabiamente gestionado, en cooperación con todos". Traslada que presentarán por registro del Concello la solicitud, con sugerencias, invitando a los demás colectivos a que hagan lo mismo y que se lleve a cabo un encuentro asociativo paralelo a la solicitud del edificio, no después de adjudicado.