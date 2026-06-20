Cangas trasladó 785.000 kilos de basura en 58 camiones a Sogama en abril camiones 785.000 kilos de basura a Sogama

El gobierno local de Cangas comienza a mostrar su preocupación por el dinero que tendrá que pagar a Sogama en los meses de verano. Esta semana conoció la factura del mes de mayo, que asciende a 88.738,72 euros, que aumentó en 4.000 euros los pagos a Sociedad Galega de Medio Ambiente (Sogama). «Si ya estamos así en mayo, no me imagino a cuánto ascenderá las facturas de los meses de verano, cuando la población se triplica en Cangas y, por lo tanto, también la cantidad de basura de contenedor verde que se lleva a la planta de Cerceda". En mayo del año pasado el importe alcanzó los 77.818,30 euros.

Hay que enero en cuenta que el canon unitario de tratamiento por tonelada de residuos domésticos para el año 2026 es de 111,13 euros por tonelada más el IVA. El canon reducido para el año 2026 es de 97,76 euros por tonelada más IVA, según indica la resolución del 23 de enero de 2026 de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático.

En el mes de abril, el número de camiones que basura que de Cangas llegaron a Sogama fueron 58, con un total de 785.381 kilogramos de basura. Fue el día 10 cuantos más kilos se trasladaron, 59.135 repartidos en 7 camiones, le siguió el día 3, cuando en 3 camiones se llevaron a Cerceda 53.289 kilogramos de basura.

En el mes de diciembre del pasado año la factura alcanzó los 77.699,93 euros y el mes de noviembre 77.861,91 euros. Subió ya en enero hasta los 82.151 euros, y volvió a bajar en febrero hasta los 77.520 euros. La diferencia en estos dos meses se puede explicar por las fiestas de Navidad.

En junio del año pasado, la factura alcanzó los 88.510 euros y en julio ya sobrepasó la cifra mítica de los 100.000 euros, alcanzando los 110.582,95 euros. Sin embargo, de forma sorprendente, la factura de agosto fue menos. Bajó otra vez los 100.000 euros, hasta alcanzar los 89.954 euros, más baja que en septiembre, que fue de 99.139,15. También es cierto que la factura que llega en septiembre es la que se corresponde a la basura trasladada en agosto. Son facturas a mes vencido.

Por todo ello, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), hace un llamamiento a población para que reduzca la cantidad de basura que hay que trasladar a la planta de Sogama en Cerceda de la única forma posible, que es reciclando.

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Considera que las facturas siguen siendo muy altas a pesar del esfuerzo que realizan los cangueses en esta tarea de reciclar, que aumento de forma considerable en los últimos años. Cerca de un millón de euros pagará este año el Concello de Cangas a Sogama por el tratamiento de la basura y que el gobierno municipal quiere rebajar. En este sentido, proseguirá haciendo campañas de propaganda para favorecer el reciclaje, con el fin de que las facturas mensuales bajen respecto al año anterior.