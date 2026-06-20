Bueu destina el Plan Vía Depo a reparar viales en A Portela y A Carrasqueira

El Concello de Bueu incluirá dos caminos en el plan extraordinario de la Diputación de Pontevedra –Plan Vía Depo– destinado a reparar viales afectados por los temporales del último invierno. El gobierno local ha seleccionado una zona de A Portela y otra en A Carrasqueira, que en total suponen una inversión de más de 100.000 euros.

Las dos calzadas sobre las que se actuará son de titularidad municipal. La primera está situada en el núcleo de A Portela, al lado del vial provincial que comunica la PO-551 con el polígono de Castiñeiras, y tiene una longitud superior a los 350 metros. La intervención propuesta consiste un bacheo previo de hormigón, la colocación de una rejilla de aguas residuales, una cuneta de drenaje y la aplicación de una nueva capa de rodadura de hormigón armado. La memoria del proyecto explica que la repavimentación significar un incremento de la cota del firme y para impedir que las aguas pluviales entren en algunas de las propiedades particulares se prevé la instalación de una rejilla para las escorrentías, que desaguará en la cuneta de drenaje situada más abajo.

Vial de A Portela que será reparado a través del Plan Vía Depo. / Santos Álvarez

La segunda de las carreteras incluidas en el Plan Vía Depo 2026 es un camino que discurre por A Carrasqueira, entre la Fonte da Abilleira y A Ramorta. Los trabajos se concentrarán en un tramo donde será necesario construir un muro en un talud para estabilizar el terreno y garantizar la seguridad del tráfico.

El plazo de obra para el conjunto de los dos proyectos es de tres meses. El grueso del presupuesto de ejecución material se concentra en el vial de A Portela, con casi 51.500 euros. En el caso de A Carrasqueira será 16.450 euros. A esos importes hay que añadir los gastos generales, beneficio industrial y el IVA para un coste total de 102.425 euros.

Plan Marco Agader

En paralelo la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), que depende de la Xunta de Galicia, se acaba de confirmar la subvención para poder pavimentar un camino entre Montemogos y Vilar, que discurre por las inmediaciones de Lago Mansiño. El sendero cuenta con un firme de tierra y el cambio en las bases de las ayudas del Plan Marco permite acometer una obra que ya se planteó en ocasiones anteriores, que significará la dotación de una capa de rodadura de hormigón armado a lo largo de 200 metros de longitud.

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La cuantía de la subvención es de 44.662 euros y el Concello de Bueu solo deberá hacer frente al IVA del proyecto.