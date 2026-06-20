La alameda vella se llena de teatro

La Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas arranca oficialmente este domingo, y lo hace coincidiendo también con la entrada del verano, con teatro de calle y el estreno de la obra de la compañía local Teatro de Ningures «O buscador de illas». Será en la alameda vella, bajo la carpa instalada por la organización y el Concello, que ya este sábado se llenó con una primera función, también dentro de la Mostra y de su sección de teatro «amador» con la representación de tres grupos de la Federación Galega de Teatro Afeccionado (Fegatea).

Hasta Cangas acudieron Trasno Teatro con «Daquelas conversas»; Teatro das Aras con «Un apartamento con vistas» y Teatro escoitade con «Barullo».

Hoy Teatro NIngures (20:00 horas) estrena este «Buscador de illas», una creación de Lois Soaxe y dirigida por Salvador del Río, en el que un barco con un único tripulante busca las islas que la subida del nivel del mar está anegando. Dos seres mágicos lo acompañan en su viaje. Sobre el escenario de la alameda están Lois Soaxe, Carota Rosón Rojo y Martín Blanco.

Una imagen de la obra "O buscador de illas". / Fdv

La Mostra cumple 43 años de vida y se celebra hasta el 5 de julio. Incluye 24 espectáculos repartidos en 7 escenarios. Este ano serán representadas por primeira vez ante el público en Cangas 6 coproduciones, 9 estrenos absolutos y 7 estrenos en Galicia. Apuesta por una programación plural que combina danza para niños, performance y teatro y reúne compañías gallegas, estatales e internacionales. Uno de los estrenos en Galicia será ‘Caperucita en Manhattan’ (sábado 27 de junio en el auditorio), n espectáculo de la compañía Teatro de la Abadía creado a partir de la novela homónima de Carmen Martín Gaite. Teatro del Barrio regresa a Cangas con la obra ‘Hoy tengo algo que hacer’ (sábado, 4 de julio en el auditorio), interpretada por Luis Bermejo. Ademais, destaca el estreno absoluto del espectáculo de cabaré ‘Exit’ de Iria Piñeiro (sábado, 4 de julio en el local alternativo O Adro).

El pregón inaugural, a cargo de la actriz, autora, productora, pedagoga y directora gallega, Noemi Rodríguez, será este miércoles (21:00 horas) con el primero de los espectáculos de sala en el auditorio con Zanguando Teatro y la obra "El peor espectáculño del mundo...de momento".

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La Mostra entrega el Premio Xiria a la Labor Teatral a Antonio Durán Morris, actor referente de la interpretación en Galicia y en España. Morris recibe este galardón en reconocimiento á su dilatada trayectoria profesional, tanto en comedia como en drama. Será en el auditorio el 4 de julio.