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Preocupación vecinal

Vecinos de Ermelo (Bueu) alertan del riesgo de incendio por falta de limpieza en fincas en medio del núcleo de viviendas

Una vista desde la iglesia de Ermelo de una finca, con casa y hórreo, cubierta de maleza.

Una vista desde la iglesia de Ermelo de una finca, con casa y hórreo, cubierta de maleza. / Gonzalo Núñez 

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David García

Bueu

Vecinos de la aldea de Ermelo alertan del riesgo de incendio en medio del núcleo de viviendas por la situación de abandono de una finca en la que hay una casa y construcciones auxiliares, como un hórreo. La parcela y las edificaciones están prácticamente cubiertas de maleza y a su alrededor hay otras viviendas que están habitadas.

Esta propiedad está situada justo frente a la histórica iglesia de Ermelo y los vecinos muestran también su preocupación por otra parcela situada un poco más arriba, con un frente completamente cubierto de maleza al lado del camino público.

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Los residentes pusieron esta situación en conocimiento del Concello de Bueu, al que urgen que obligue a los dueños de las fincas que procedan a su limpieza o en caso contrario a ejecutarla de manera subsidiaria. La presencia de maleza también es extensible al atrio de la propia iglesia y a los caminos de los alrededores. «Se vas camiñando e vén un coche non hai onde meterse», afirman.

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