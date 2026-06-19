El tráfico por debajo de los árboles del atrio de Darbo será restringido

Los trabajos de poda en el famoso atrio de Darbo finalizaron con éxito, según apunta la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG). La actuación se llevó a cabo tal y como estaba previsto en el informe realizado por la Diputación de Pontevedra. Se revisaron los anclajes dinámico de los falsos plataneros, se ampliaron los parterres alrededor de los troncos en un radio mínimo de un metro y se practicaron chimeneas de aireación en una disposición especial en el resto del suelo bajo y la proyección de la capa, con el objetivo de favorecer la aireación y funcionalidad del sistema radical. Se eliminaron todos los elementos ajenos a los árboles presentes en los troncos y copas, como cables, clavos, tornillos y cuerdas y evitar su uso futuro como soporte de instalaciones. También se acordó restringir en lo posible al tránsito de vehículos bajo la proyección de las copas de los árboles. y se eliminaron todas las ramas secas presentes en las capas con el fin de prevenir posibles caídas incontroladas y mejorar la seguridad del entorno. También se revisaron los cortes de poda mal ejecutados y se procedió a realizar las correcciones necesarias para favorece una correcta cicatrización y evitar futuras entradas de patógenos. Asimismo se procedió a retirar completamente la «ipomoea acuninata» e la copra del carballo afectado, para evitar la competencia por la luz y los recursos, así como posibles daños estructurales en el árbol.