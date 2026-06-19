Rescata dos gatitos arrojados a un contenedor de la basura e insta al Concello de Bueu a cumplir con la Ley de Bienestar Animal

Una vecina de Beluso salió este lunes a tirar la basura y regresó a casa con otra bolsa que retiró del contenedor. Una bolsa en la que había dos gatitos recién nacidos, que ni siquiera habían abierto aún los ojos. Esta mujer, tras hablar con la Policía Local y el Concello de Bueu, acabó haciéndose cargo temporalmente de ambos animales ante la ausencia de un protocolo para su recogida y cuidado. Una situación que denuncia y por la que ha interpuesto una reclamación en el Rexistro Xeral municipal por vía telemática. «Pido que me expliquen cales son as actuacións e protocolos que van levar a cabo para solucionar a desidia demostrada polo cumprimento da Ley de Bienestar Animal», explica. Una situación que en la parroquia de Beluso es reiterada porque en las últimas semanas ya hubo dos sucesos similares.

Los dos gatitos parece que saldrán adelante. Los primeros días los alimentó con leche que tenía que suministrarles con una jeringa y desde el miércoles ya son capaces de tomarla de un biberón. «Quixen esperar antes de pesalos por primeira vez: un pesa 153 gramos e o outro 144 gramos», cuenta. Esta vecina explica que cuando el lunes acudió a depositar la basura en el contenedor escuchó los maullidos de los mininos, que estaban en el interior de una bolsa. «Fun a casa a por un bicheiro e recollín a bolsa do fondo», relata. Su indignación apunta a varios frentes y la resume en un componente legal y otro de carácter ético e incluso moral. «É algo me supera. Isto ten que ver cun mínimo de sensibilidade. O Concello de Bueu ten que comprometerse a cumprir coa Ley de Bienestar Animal porque a mensaxe que está enviando á cidadanía é a de non facer nada, deixando abandonados aos animais», argumenta.

El lunes después de hablar con el Concello y Policía Local acudió, por indicaciones policiales, a una clínica veterinaria para desparasitar a los gatitos. «Pero non hai ningún tipo de protocolo e non se podían facer cargo deles. Foi despois cando me enterei de que estaban rotas as relacións entre o Concello e a Protectora de Animais do Morrazo. A saída fácil para min sería ir a Cangas ou Moaña e dicir que os atopará en calquera punto destes municipios e que se fixeran cargo. Pero iso non pode ser, o Concello é unha administración pública e debe dar exemplo», sostiene.

Durante los primeros días los mininos tomaban la leche a través d euna jeringa y ahora ya son capaces de alimentarse a través de un pequeño biberón. / Fdv

Esta vecina insiste en que el Concello de Bueu debe «comprometerse coa Ley de Bienestar Animal» y defiende que si no cuenta con los medios e instalaciones necesarias debe suscribir un convenio en condiciones con la Protectora.

Esta vecina de Beluso decidió acoger a los dos gatitos hasta encontrarles un nuevo hogar. Para uno de ellos parece que ya ha encontrado alguien dispuesto a adoptarlo y espera que el segundo también pueda encontrar una familia. «Eu son perfectamente consciente de que son animais, que teñen un ciclo de vida, reprodución e morte. Pero esta situación superoume por completo porque parece que se lle está a suxerir á xente que hai que deixalos morrer. Eu xa teño na casa varios gatos, incluído un que adoptei, e un podenco e non podo facerme cargo de máis animais», cuenta.

Por ahora los dos mininos continuarán con ella, que concluye que «de momento son moi pequenos e non me atrevo a cantar vitoria».