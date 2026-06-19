El PP califica de "vergoña" que el Concello de Bueu solo haya alcanzado un acuerdo con la Protectora de Animais ante su amenaza de abadonar el servicio

El Concello de Bueu y la Protectora de Animales do Morrazo parece que han alcanzado un acuerdo para que la entidad siga haciéndose cargo de los animales abandonados en el municipio. Al menos así se desprende de una resolución de Alcaldía firmada esta semana, tal como desvelan desde el el grupo municipal del PP. «Acaban de aprobar o pago dun anticipo dos 80% dos 27.000 euros concedidos para as anualidades 2025, 2026 e 2027», asegura la portavoz del PP, Elena Estévez. Con todo desde las filas populares consideran que supone «unha vergoña» que este acuerdo llegue «simplemente polo risco de perder o servizo da Protectora do Morrazo».

La entidad anunció hace semanas su intención de dejar el servicio en Bueu ante los incumplimientos del convenio por parte del Concello de Bueu. «Hai que pagar en tempo e forma antes de recibir estas advertencias. O goberno do BNG vai arrastrando os pés e só saca as cousas adiante cando nos queixamos desde a oposición, colectivos ou veciños. A súa falta de gañas é desesperante e só fan as cousas cando se lles apreta», asegura Elena Estévez.

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Desde el PP critican la «falta de compromiso» del Concello con la Protectora «malia o seu traballo imprescindible» y advierte de sus posibles consecuencias. «Estes incumprimentos e estes impagos poñen en evidencia, ademais do reiterado problema de xestión, a falta de recoñecemento do BNG ao traballo imprescindible deste colectivo xa que este retrasos nos abonos poden afectar ao seu funcionamento», reprocha Elena Estévez. La portavoz del PP asegura que esta situación «enmárcase na habitual falta de xestión e planificación do goberno local, que está a afectar a practicamente todos os ámbitos e áreas».