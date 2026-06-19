La Policía Local de Cangas podrá actuar este verano en los nuevos núcleos urbanos en la zona rural

La Policía Local de Cangas podrá multar este año en la zona rural. Lo hará mediante ese nuevo sistema que parece haber obtenido la bendición de las partes y que consiste en establecer núcleos urbanos en la zona rural, para que así puedan actuar los agentes municipales, que entre sus competencias solo está actuar en la zona urbana en materia de tráfico, no en el rural. Este sistema fue aprobado por la Junta de Seguridad Local, donde fue la Guardia Civil donde expuso la solución, teniendo a su favor al subdelegado del Gobierno de la provincia de Pontevedra, Abel Losada.

Pero cuando faltan menos de 15 días para que las playas de Cangas marquen otra vez máximos históricos, aún hay dudas. Las tiene la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, que aún no sabe, o sí lo sabe pero no lo quiere difundir, de momento, el motivo por el que no llegan la señales que marcarán los nuevos núcleos urbanos en zona rural. Se muestra cauta, de hecho, en un alarde de sinceriad manifestó que se hará como siempre: la Policía Local actuará en materia de tráfico en la zona urbana y la Guardia Civil en el rural, más cerca de las playas. Después, rectificó y habló ya del nuevo sistema acordado en la Junta de Seguridad Local. Entre la policía aún hay quien tiene reservas respecto al plan diseñado, por lo que no se descarta que a última hora surja la sorpresa, que en verano siempre la hay.

Según la división inventada, en la zona rural de Cangas se establecen 14 núcleos urbanos: Vilanova Norte, en la zona de Punta Alada; Menduiña Sur, Donón, Aldán, Vilariño, Arneles, O Roal, Bajada a Melide, Liméns, Igrexario, As Fenteiras, Nerga y Gatañal-Balea.

Estas nuevas demarcaciones van a ser determinantes para la Policía Local, que se verá obligada a intervenir al pasar a ser también zona de su competencia. Desde el Concello de Cangas también se recuerda que esta planimetría nueva nos refleja un cambio en la clasificación del suelo, simplemente se trata de indicar a Tráfico qué viales en la zona rural se pueden considerar urbanos, siguiendo un criterio de núcleo de población. Es de suponer que la nueva planimetría cuenta con visto bueno de la Dirección Genera de Tráfico, en Madrid, que se antojaba imprescindible para dar este paso.

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Patrullar el tráfico en la zona rural supuso un gran conflicto entre la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) y la Policía Local. El cuerpo municipal se negaba a mantener vivo un convenio que existía con la Guardia Civil, que fue considerado nulo de pleno derecho, y existía dinero por patrullar fuera de su competencia, de lo contrario no lo haría. Y así fue, no lo hizo. El problema de tráfico en la zona rural lo soportó la Guardia Civil, mientras que la Policía Local sí que acudía a la zona rural a cuestiones de seguridad ciudadana.