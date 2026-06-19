Las obras de la carretera Herbello-Madalena sufre un incremento de 500.000 euros

El concello de Cangas se ve obligado a aportar 100.000 euros más, de los 300.000 que ya había puesto, para hacer frente al modificado del proyecto de la reforma de la carretera Herbello-Madalena, que también fuerza a la Diputacion de Pontevedra a poner 404.076 euros más. El presupuesto total de la obra alcanza los 1,8 millones, que con la baja en la licitación se quedan en 1,7 millones. La junta de gobierno de la Diputación de Pontevedra considera que las modificaciones previstas son las estrictamente necesarias e indispensable para responder a la causa objetiva que tan necesaria es su redacción. Además señala que las modificaciones del contrato vigente derivan de circunstancias sobrevenidas que fueron imprevisibles en el momento en el que tuvo lugar la licitación del contrato. También se señala que la modificación no altera la naturaleza total del contrato y que la misma implica una alteración en su cuantiá que no excede del 50% de su precio inicial, ya que la valoración económica no excede del 40,92% del precio inicial. Pero no se explica exactamente cuáles son las causas imprevistas, a las que ahora la administración municipal y provincial tendrán que hacer frente.

El convenio firmado entre Concello y Diputación para ejecutar la mencionada obra contempla el ensanche de la carretera, la construcción de una senda peatonal a lo largo de 850 metros, implantación de zonas de convivencia donde sea posible y mejora de servicios. En principio, esta obra estaba presupuestada en 1,3 millones de e uros, de los que la Diputación de Pontevedra financiaba el 80% y el Concello el resto. Esta semana, los responsables y técnicos municipales comenzaron a estudiar un plan de tráfico cuando las obras estén más avanzadas y sea necesario desviar la circulación. De hecho, la arquitecta municipal y el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias, ya se pusieron a ello, aunque todavía no se reunieron con el jefe de la Policía Local para establecer las rutas alternativas que permitan agilizar el tráfico y que las obras se sigan desarrollando sin problemas.

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La mejora de esta carretera fue muy demandada por parte de los vecinos de la zona, que incluso llegaron a poner pancartas exigiendo una pronta actuación. La demanda se centraba sobre todo en aceras para que pudieran circular los peatones. Ahora, cuando finalicen los trabajos, dispondrán de una senda peatonal de 850 metros.