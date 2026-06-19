Desde O Igrexario (O Hío) para el mundo

Cada año que pasa cobra más renombre la Semana Cultural de O Hío, una parroquia que acostumbra a mostrar su capacidad para agruparse en torno al mundo de la cultura. No busca grandes espectáculos, se conforma con transmitir lo que se hace en la parroquia y en el municipio de Cangas, además de colaborar de forma activa con la Mostra Internacional de Teatro desde hace varios años.

Actividad de canteiros en la Seman Cultural de O Hío. | FDV

La semana cultural de O Hío comienza el día 20, a las 20.30 horas, con el concierto «Amoroarte, en un intercambio de los conservatorios de Cangas con Pontevedra. El día 26 de junio, a las 20.00 horas, ofrecerá el espectáculo teatral: Sherezade, Aladino y los tres beduinos. Esta función tendrá lugar en el entorno del atrio de O Hío. Para el día 7, a las 20.30 horas, está prevista una charla a cargo de Fernando de la Cigoña, el 28 de junio, el III Certamen de Canteiros «Ignacio Cerviño», el día 1 de julio, a las 20.30 horas, se pone en escena la obra de teatro «Mais Saabor», el día 2 de julio se celebrará una charla, a las 20.30 horas, sobre la dimensión teológica, emocional y política del Cruceiro de O Hío, a cargo de José Manuel Otero, el día 3 se inaugurará la Mostra de Arte Local, con concierto de la coral Queixume a las 20. 304 horas en Casa Rectoral y a las 21.00 horas, concierto de la Banda Bellas Artes.