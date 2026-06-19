Un nido de velutinas en una casa de Coiro obliga a sus habitantes a cerrar puertas y ventanas

Luis Malvido no sabe desde cuándo está el nido de avispas velutinas colgando de la terraza de una de las buhardillas de su casa. Afirma que se dio cuenta este jueves por la mañana. La revolución de los insectos es tal que tienen cerradas puertas y ventanas para impedir que entren dentro de la vivienda, sita en A Devesa, en la parroquia canguesa de Coiro.

Manifiestan que ayer se pusieron en contacto con el 012, número de teléfono que la Xunta de Galicia pone a disposición de los ciudadanos para avisar de estas alertas, «pero no tuvimos más recado. Nos sale una máquina que dice que toma nota». Con la misma, Luis Malvido y su mujer Mari Carmen Hermelo se acercarib este viernes al Concello de Cangas y se entrevistaron con el concejal de Medio Ambiente del Concello de Cangas, Antón Iglesias. Desde su despacho marcó el 012, pero el éxito fue el mismo o parecido, una voz metálica contestaba: «Anotamos la reiteración de la petición».

Nido de velutinas en la terraza de la buhardilla de una casa en Coiro / Santos Álvarez

Luis no intentó emplear ningún producto contra estas avispas por miedo a que se vuelvan más furiosas. Sabe de casos en los que produjeron picotazos que causaron mucho daño. « Mi mujer es alérgica a muchas cosas, y tenemos que tener mucho cuidado», comenta Luis Malvido, muy inquieto con la situación, que se ve agravada porque el fin de semana había previsto una comida familiar que se puede truncar.

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El concejal de Medio Ambiente del Concello de Cangas, Antón Iglesias, afirma que el gobierno municipal está muy descontento con el convenio firmado con la Xunta de Galicia para la retirada de los nidos de avispas velutinas. Ya son varias las ocasiones en las que no se atienden las llamadas de afectados de Cangas y es el Concello quien, con sus medios, tiene que intervenir para retirar los nidos de avispas velutinas. Es algo que tuvo que hacer también esta semana en el colegio de A Retirosa, aunque aquí obligado, ya que el convenio deja fuera de la actuación de la Xunta a los nidos en instalaciones municipales.