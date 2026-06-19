Aquella mujer a la sombra de Valle-Inclán

Hablando de mujeres. Así empieza en Cangas su Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festiva (MITCFC) que, aunque oficialmente sarranca este domingo, ya lleva unos días con un preámbulo de actos como el celebrado en la tarde de este viernes en la librería Wells, en donde se presentó el monográfico de la revista Foro Galicia e Valle-Inclán, que publica Estudios sobre Ramón del Valle-Inclán, dedicado a la actriz Josefina Blanco Tejerina (León 1878- Cambados, 1957). Ella fue esposa de Valle-Inclán y vivió bajo la sombra del dramaturgo y autor de Luces de Bohemia.

La presentó el profesor, investigador, director del boletín y nieto del matrimobio Valle-Inclán-Blanco, Xaquín del Valle-Inclán. Acompañado porla directora de la Mostra, María Armesto; y el director el Museo Valle-Inclán, en donde tiene su sede el Foro, Antonio González, manifestó que Josefina Blanco fue mucho más que la mujer de Valle-Inclán, fue una actriz reconocida que abandonó el teatro, como ella decía, «pechado por éxitos». Explicó que tras el abandono teatral, llevó una vida discreta, colaborando con su marido, con la publicación de obras, corrección de ediciones y manteniendo un confort y estado de vida que hizo que Valle-Inclán pudiera dedicarse enteramente a su tarea de autor. Recordó que en 1932 se separó del dramaturgo y que a pesar de las diferencias entre ellos, tras su muerte, fue ella quien gestionó su legado. El director del museo destacó que en esta institución que se creó hace 40 años, se conservan objetos personales, fotografías y documentación de Josefina Blanco, como actriz y como madre de cuatro de los hijos que nacieron en la Pobra do Caramiñal.

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La presentación del libro se incluye dentro de las jornadas «Mulleres en acción», de la Mostra, que también abrió la exposición de Sandra Bastón y Julia Rodríguez, «Fíos e flores», en el Auditorio Municipal. Hoy hay una representación teatral en la alameda vella, a las 20:00 horas, de la Federación Galega de Teatro Afeccionado (Fegatea). n