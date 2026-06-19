Moaña abrirá un período de consultas con colectivos y vecinos sobre los usos de la Casa do Mar

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG) y la concejala de Benestar Social, María Sanluis, se reunieron en la mañana de este viernes con la directiva del club de jubilados del Carmen de Moaña atendiendo a la solicitud de entrevista que había presentado para comunicarle la propuesta de traslado de la sede de Concepción Arenal a la Casa do Mar, en la misma línea de calle, con salida al paseo de Seara, a pocos metros de distancia, ahora que ya no está el centro de salud y debido a los problemas de espacio que tienen en el inmueble actual.

La directiva del club acudió con Ana Pastoriza como su asesora. La alcaldesa escuchó la petición de la entidad y les explicó todo el procedimiento previo que ya ha llevado ya el Concello desde que comenzó a fraguarse el traslado del centro de salud al nuevo edificio de Sisalde. También les trasladó que el club no es el único interesado en hacer uso de las dependencias de la Casa do Mar y que a la vista del interés que suscita, lo que va a hacer el Concello, una vez que la Tesorería General de la Serguridad Social, como titular, confirme que sí es posible la cesión porque ya no tiene uso sanitario, es abrir un período de consultas para colectivos y vecinos sobre qué uso se le puede dar. En base a ese proceso, dice Leticia Santos, se escuchará y el Concello encargará un informe técnico para dar respuesta a la demanda. Dejó claro que no se puede dar compromiso de uso, mientras no sabemos si se puede ceder, y que lo que sí estaba comprometido por acuerdo plenario, era destinar la Casa a Museo del Mar con las piezas de historia de la navegación que tiene Devanceiros do Mar.

Instalaciones vacías de la Casa do Mar, que no están ocupadas por las oficinas del ISM. / Fdv

Asegura que el Concello en su momento contactó con el Instituto Social da Marina (ISM), como titular del inmueble, para interesarse por su cesión y desde el ISM les trasladaron que debían dirigirse a la Tesorería General de la Seguridad Social, que es quien tiene la propiedad actual, aunque en aquel momento la respuesta fue que la Casa do Mar que no es ISM, ya que en el inmueble siguen las oficinas de este Instituto Social de la Marina, estaba adscrito a uso sanitario del Sergas y que mientras existiera esta situación no se podía ceder. Leticia Santos asegura que, en agosto del año pasado, y ante la previsión de que el nuevo centro de salud se acabara antes, solicitaron información al respecto al Sergas sobre cuando estaba previsto el traslado, pero a día de hoy el Sergas no respondió y hasta esta semana que se llevó a cabo el traslado a Sisalde.

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Exterior de la Casa do Mar. / G.N.

La alcaldesa asegura que así se lo trasladó a la representación del club de jubilados y que iban a esperar unos días de margen para ver si el Sergas contesta, de lo contrario volverán a ponerse en contacto y una vez que se tenga la comunicación del Sergas, se hará lo mismo con la Tesorería de la Seguridad Social una vez que esté confirmado que ya no hay adscripción de uso sanitario.