Manuel Casal presenta su libro crítico sobre la transición energética

El salón de plenos del Concello de Cangas hablará hoy de transición energética y sus verdades incómodas, con la presentación del libro así titulado de Manuel Casal Lodeiro (Barakaldo, 1970), activista y divulgador en cuestiones energéticas y ecosociales. Casal coordina desde Galicia el denominado Instituto Resiliencia, la revista 15/15/15 y el proograma radiofónico «Vivimos nun mundo finito». Es coordinador de la asociación Véspera de Nada por unha Galiza sen petróleo y coordinó La Guía para el descenso energético, además de ser autor de varios libros como «Nosotros, los detritívoros» y «La izquiera ante el colapso de la civilización industrial».

La presentación del libro y conversación con el autor está organizada por el Concello de Cangas y está prevista para las 18:00 horas.

Casal empezó a interesarse por la transición energética cuando en 2008 se lanzó la advertencia por la Agencia Internacional de la Energía de que en pocos años la oferta de petróleo no alcanzaría para cubrir la demanda. Entendió que este hecho geológico sería un shock que podría derrumbar las sociedades petrodependientes. Reconoce que a partir de ahí fue descubriendo que se estaba entrando en una época de declive terminal de la energía y que las llamadas energías renovables no iban a ser la salvación.

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Por aquel entonces no se hablaba de la transición energética que es un concepto relativamente reciente, asegura Casal, cuya charla de hoy se presume de mucho interés.