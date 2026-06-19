La hostelería de Banda do Río se une a la hoguera de San Xoán en la playa

El Concello de Bueu reunió este viernes a varios hosteleros del barrio de Banda do Río para organizar la hoguera de San Xoán, una tradición que volverá a la playa urbana del municipio este martes. Las dos partes ya habían mantenido contactos previamente, pero desde el gobierno local apuntan que había que esperar a que concluyese el plazo de exposición pública de la modificación de la ordenanza de playas.

Este sábado a las 10.30 horas se celebrará un pleno «extraordinario e urxente» convocado este mismo viernes con un único punto del orden del día: desestimar las alegaciones o «suxestións» presentadas por el PP al texto. La hoja de ruta explicada por el alcalde, Félix Juncal, y la concejala de Turismo, Silvia Carballo, en la reunión celebrada en la Alcaldía prevé que el lunes a primera hora de la mañana se remita el texto definitivo a la Diputación para que el martes se publique la ordenanza en el Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (Boppo), lo que significaría su entrada en vigor.

La reunión de este viernes sirvió para dar forma a los preparativos de la hoguera de San Xoán en la playa urbana de Bueu. El fuego se realizará en la parte central, a la altura de la fuente del paseo de María Eugenia, y se prevé que comience a partir de la medianoche. El perímetro de la hoguera permanecerá vallado para garantizar la seguridad y desde el gobierno local agradecen la disposición de la hostelería para colaborar en todo el dispositivo. Desde el Concello apuntan que trabajarán para que esa noche esté disponible un turno de la Policía Local y se informará a la Guardia Civil.

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El operativo también incluye los trabajos de extinción y de retirada de los restos de la hoguera de San Xoán. Estos días comenzará a trabajar la empresa que tiene adjudicado el contrato de refuerzo de la limpieza viaria y en las playas, FCC, que a primera hora del miércoles se encargará de despejar el arenal de Banda do Río y el paseo para que quede en perfectas condiciones para su disfrute.