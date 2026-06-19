El Fuego Fest llenará Moaña en San Juan con más de 2.000 personas

La quinta edición del festival de música urbana y música latina «Fuego Fest» llenará la alameda de Moaña este próximo martes en la mágica noche de San Juan, que este año además es día festivo, con grandes figuras llegadas desde Panamá o Colombia como «La Factoría», «Buxxi» y otros que encabezan la propuesta musical como RVFV, además de LG1DO sin faltar las sesiones Dj con Dumore, Michi y Anxo Silva

Pero lo que para la juventud y los amantes de esta música supone todo un acontecimiento, lo es también motivo de preocupación para las fuerzas del orden en Moaña en una noche de hogueras en la que Policía Local y Protección Civil deben velar por la seguridad.

El festival se celebra en el entorno de la alameda, en un recinto cerrado y con pago de entrada. Según la organización, a cargo de Voleando Producciones, ya están vendidas entradas para más de 2.000 personas. El aforo del recinto es de 3.500. La organización ha confeccionado una programación que combina a grandes artistas de la escena urbana actual con nombres históricamente reconocidos de la música latina.

RVFV es uno de los cantantes de rap latino y reguetón con mayor presencia en el panorama nacional. Las canciones de este rapero nacido en Almería y que ha colaborado con artistas como David Bisbal, Omar Montes o la brasileña Anitta, tienen 11 millones de oyentes en la plataforma Spotify.

«La Factoría» llega a Moaña desde Panamá, según la organización, todo un icono clásico que hará las delicias del público más nostálgico de su reggae y reguetón formado en los años 90.

Otro artista de los 2000 será Buxxi, que llega a Moaña desde su Colombia natal. El cantante y productor sumará su estilo característico y sus ritmos latinos a la programación del festival.

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Por su parte, LG1DO es un artista emergente urbano que completará la oferta de actuaciones vocales de la noche, sumando talento joven y fresco al cartel principal. Las sesiones de Dj mantendrán la actividad en el escenario y asegurarán el ambiente festivo a lo largo de todo el evento. El festival contará con las sesiones ininterrumpidas de Dumore, Michi y Anxo Silva. Dentro del recinto junto al palco de la alameda, al aire libre, habrá food trucks. El festival comenzará a partir de las 21:00 horas y se prolongará hasta altas horas de la madrigada.