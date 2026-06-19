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El equipo de socorrismo de playas de Moaña estará formado sólo por hombres

La única mujer que optaba no logró llegar al tiempo suficiente de rescate en las pruebas

Aspirantes en las pruebas a socorristas el martes pasado en la playa de O Con.

Aspirantes en las pruebas a socorristas el martes pasado en la playa de O Con. / Gonzalo Núñez

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Cristina González

El Concello de Moaña ya procedió a la sección del equipo de 6 socorristas y 2 patrones que cubrirán este verano las playas de O Con, con bandera azul, y de A Xunqueira. Tras las pruebas, realizadas este martes en el arenal de O Con, la concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela, asegura que en la jornada de este viernes ya se confirmaron todos los resultados del proceso.

Así, en el equipo no figurará ninguna mujer ya que la única que se había presentado no logró la puntuación y quedó a mucha distancia de la conseguida por los hombres con puntuaciones de 10, 9,50, 9, 7,50 y 8, frente a los 3 logrados por la mujer que realizó las pruebas de salvamento en 5, 30 minutos. Sus compañeros rivales lo hicieron en tiempos de 3,13 minutos; 3,22; 3,55; 3,31; 3,38 y 3,39.

A las pruebas finalmente se presentaron 7 aspirantes para las 6 plazas de socorrismo ya que cinco de las personas anotadas ya renunciaron antes debido a que tenían mejores condiciones en otros concellos.

En cuanto a las plazas de patrón de embarcación, todos los aspirantes eran hombres. De las cinco personas anotadas renunció una y los dos mejores consiguieron unas puntuaciones de 9,50 y 9,00.

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Tanto los socorristas como los patrones tendrán un salario bruto de 1.513 euros y la duración del contrato es de 90 días. La intención del Concello es comenzar el 1 de julio y tener ya la bandera azul para izar en O Con como otros veranos.

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