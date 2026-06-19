El curso dice adiós con fiestas y muchos alumnos de Vigo en la playa de Rodeira

Más de 6.000 alumnos de la comarca de O Morrazo dijeron este viernes adiós a las aulas y a un curso escolar que estuvo muy marcado por las movilizaciones del profesorad, que se presumen que vayan a continuar, según comentan, cuando en septiembre se estrene el nuevo curso para seguir reivindicando las mejores condiciones laborales que continúan sin ver plasmadas.

Alumnas y alumnos del IES Mercantil de Vigo en la playa de Rodeira en Cangas. / Santos Álvarez

Pero hoy fue una jornada más de alegría en los centros que reivindicativa, en donde la música tomó el protagonismo como también las playas en las concentraciones de fin de curso de muchos alumnos. El arenal de Rodeira, en Cangas, estaba lleno por la mañana de alumnado procedente del otro lado de la ría, como un grupo de 66 estudiantes de1º a 3º de ESO del IES A Guía de Vigo, acompañados por docentes, y otro de estudiantes del IES Mercantil, también de la ciudad olívica, entre otros muchos que dsifrutaban de baños en una mañana con los termómetros a más de 25 grados.

Discoteca en el IES Rodeira de Cangas. / Santos Álvarez

En la playa también se escuchaba la música de discoteca instalada dentro del IES Rodeira, en donde sus alumnos disfrutaban con baile de este adiós a las aulas. El colegio de San Roque trasldó su festival al atrio de Darbo y en Espiñeira, por ejemplo, actuaba el músico de raíz Xabier Blanco.

Docentes del IES A Guía de Vigo con sus alumnos, detrás, disfrutando en la playa de Rodeira de la excursión de fin de curso. / Santos Álvarez

Hasta Moaña también acudieron alumnos de Vigo para hacer sus excursiones de fin de curso, como un grupo del CEIP Ramón y Cajal, que disfrutó en la mañana de este viernes de una actividad con la Asociación cultural y turística A Illa dos Ratos en A Xunqueira.

"Merendola" en el colegio de Seara, en Moaña. / Fdv

La zona arbolada junto a la playa, el parque de San Bartolomeu y la playa de O Con fueron lugares escogidos para estas actividades de fin de curso de alumnos tanto del municipio como del otro lado de la ría. De fuera llegaron a Moaña alumnado del colegio Manuel Cordo Boullosa de Pontecaldelas, del Pilar Fundación Maristas de Santiago y del colegio Alba de Vigo, tal y como confirma la concejala de Ensino, Dolores Chapela.

Festival de alumnos de San Roque de Cangas en el atrio de Darbo. / Fdv

En el colegio de Seara, frente a la Xunqueira, los escolares disfrutaron de una merienda por todo lo alto bajo el patio y eld ía anterior celebraron la graduiación de 5 años y 6º de Primaria. Por lo que respecta al colegio Reibón, al lado, hubo fiesta con actividades de telares, murales, juegos de agua y la jornada anterior celebró su tradicional feria de ODS, en al que los alumnos explicaron a las familias sus trabajos de Desarrollo Sostible. En la tarde de este viernes sigue la fiesta de fin de curso con la que organiza el Anpa.

Foto de familia del alumnado de Cela, en Bueu. / Fdv

Reibón sigue a la espera de que la Consellería de Educación formalice de forma definitiva su retirada del programa de plurilingüismo, que se había solicitado por el conflicto que hubo al comienzo de curso con la falta de profesorado de inglés y que ocasionó la dimisión de su directora, cuyo cargo ya concluye este 30 de junio.

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Grupo de escolares de A Pedra con sus diplomas en el festival de fin de curso. / Fdv

En Bueu los alumnos también disfrutaron de múltipl,es actividades. En Cela hubo foto de despedida para los que se "graduan", juegos de pista, con agua y una holi party. Por su parte, en A Pedra también se hicieron foto de despedida de "trasniños" y "trasniñas", que pasan de infantil a primaria. Actuó el mago Xulio Merino y aprovecharon para entregar los premios del Tprneo de Ajedrez, club de lectura y deportes como el fútbol.