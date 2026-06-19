Concierto del Conservatorio y la escuela de Música de Cangas

Los colegios afrontan hoy el final del curso y habrá fiestas en muchos de sus patios, despedidas y llantos entre los alumnos y mucha ilusión en las familias tras un duro esfuerzo en las aulas. También llega el final de curso para las enseñanzas musicales. El Conservatorio Profesional de Cangas y la Escola municipal de Música «Inocentes Camaño» ofrecen hoy su concieto de final de curso en el Auditorio Municipal, a las 20:00 horas, y será muy especial porque despedirá a la directora, María Jesús Torres.

Habrá actuaciones del alumnado de música y movimiento; del grupo de viento madera, de los grupos de guitarras, de música de cámara, del grupo de conjunto, Big Band, de la orquesta de cuerda, como también de la orquesta de adultos y diferentes coros de la canción ganadora en el I Concurso «Unha lingua para cantar».