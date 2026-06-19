Un coche acaba empotrado en los huertos urbanos del Concello de Moaña

Los huertos urbanos del Concello de Moaña, frente a la casa consistorial en la rúa As Barxas, han quedado prácticamente destrozados en la mañana de este viernes debido al accidente de un coche que acabó empotrado en la parcela. El conductor que se dirigía por la rúa de As Barxas desde la rotonda de Lestón, perdió el control del vehículo, se supone que por somnolencia, y el coche acabó sobre los pequeños huertos.

Afortunadamente no había nadie en ese momento. Eran sobre las ocho de la mañana. Tampoco el conductor, de unos 50 años, sufrió heridas de importancia. Dio negativo en todos los controles de alcoholemia. Hasta el lugar se desplazó la Policía Local.