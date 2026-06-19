Bueu convoca un pleno urgente y extraordinario para aprobar la ordenanza de playas y permitir la hoguera de San Juan en Banda do Río

La playa de Banda do Río tendrá hoguera en la noche de San Juan. Esa es al menos la intención del gobierno local de Bueu, que convocará hoy mismo un pleno urgente y extraordinario con la aprobación definitiva de la ordenanza de playas -previo rechazo de las alegaciones presentadas- como único punto del orden del día. La sesión de la corporación se celebrará mañana sábado a las 10.30 horas y sería el primer paso dentro de una apretada hoja de ruta que contempla que el reglamento entre en vigor el mismo martes, «in extremis para poder mantener nuestro anuncio de organizar una hoguera allí», tal y como reconoce el alcalde buenense, Félix Juncal.

La presentación de alegaciones por parte del grupo municipal del PP ha dejado en el aire la posibilidad de que el céntrico arenal buenense acoja una fogata en la noche del 23, opción que sí se recoge específicamente en la nueva ordenanza modificada, siempre bajo la supervisión directa del concello. La ordenanza podría haber entrado en vigor directamente en caso de que no hubiese reclamaciones transcurridos los plazos legales, pero al haberlas se requiere de la valoración de las mismas y de una nueva aprobación -esta vez definitiva- en pleno. Por eso ayer la actividad en la casa consistorial era frenética para tratar de reducir los tiempos al máximo para que Banda do Río tenga su hoguera. Si se cumple el plan del concello, esto será posible.

«Nuestro compromiso es que, siempre que los plazos lo permitiesen, el concello organizaría la hoguera en Banda do Río», recuerda Juncal, que asegura asimismo que «somos conscientes de que existía una demanda y que había una expectación importante por parte de vecinos y hostelería». En este sentido, apunta que «se emprendió la modificación de la ordenanza de playas, para poder encajar esta posibilidad, con la idea de que el concello actuase como organizador». La de Banda do Río sería la única hoguera permitida en los arenales del municipio, uniéndose a las fogatas solicitadas en 43 fincas particulares y en el parque de Xexide.

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Juncal quiso destacar la «buena disposición por parte de la hostelería» para colaborar con el concello, y, en este sentido, espera confirmar la celebración «para que sea un gran día y se pueda disfrutar de una de las fiestas más tradicionales en Galicia, más aún en un año especial porque el 24 será festivo autonómico».