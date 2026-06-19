Borraba una pintada y le sorprendió la Policía.
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La Policía Local de Cangas identificó a un vecino de la localidad al que soprendió en un intento de borrar una pintada de la plaza de abastos, que decía: «Paga la droga...». El supuesto deudor acudió de noche a borrar la acusación, también con spray. Le puede costar caro. Pueden imputársele daños.
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