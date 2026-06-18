FESTEJOS
Rodeira es la única playa de Cangas donde se permitirán las hogueras de San Juan
El gobierno delimitará la zona con cinta
Obras elaboró un plan de actuación, con refuerzo de contenedores y personal de limpieza viaria
Solo se podrán encender hogueras en una playa de Cangas: Rodeira. Se mantiene así el criterio de años anteriores y se vuelve al sistema de hace dos años, cuando se delimitó con cinta la zona del arenal donde se puede encender hogueras. El gobierno local y los técnicos consideran que es lo más adecuado, ya que restringe el número de hogueras y el daño que se puede infringir al arenal es menor.
La concejala de Obras y Servicios del Concello de Cangas, Sagrario Martínez (PSOE) se reunió este miércoles con técnicos municipales para elaborar un plan de control en la noche de San Juan, que se celebra del martes al miércoles de la próxima semana. Estaban presentes la Policía Local, Protección Civil y Servicio Municipal de Emergencias, además de operarios de servicio múltiple y señalización. Se solicitaron a Urbaser refuerzos de contenedores y también a Contucho el gran contenedor para instalar en las inmediaciones de la playa de Rodeira. También se realizarán desbroces en aquellas zonas en las que los vecinos anunciaron al Concello que tienen pensado realizar hogueras, como en Menduiña o en la Alameda de Aldán.
También se reforzará el equipo de limpieza viaria con 6 personas. A las 06.00 horas del día 24 de junio, comenzarán a trabajar las máquinas en el arenal de Rodeira. Desde el Concello se pide a los ciudadanos que no hagan agujeros en la arena, porque pueden quedar rescoldos.
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