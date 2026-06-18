Piden al Concello que obligue a reducir el ruido de las campanas

Regresan las quejas vecinales por el alto sonido del tañir de la campanas de la excolegiata de Cangas. Aseguran que en ningún momento se produjo una reducción del sonido que propiciaron las denuncias que se presentaron ante el Concello de Cangas y que desconocen si la Iglesia cobró los 1.800 euros de sanción impuestos por la administración municipal al Arzobispado de Santiago de Compostela, tras rechazar sus alegaciones. La sanción fue impuesta el año pasado y las denuncias corresponden a los años 202 y 2021.

El gobierno municipal había quedado de mantener una reunión con el nuevo párroco de Cangas, Santiago Pérez, que parecía más receptivo al problema que el anterior, Severo Lobato, pero, de momento, no tuvo lugar, así que la situación se mantiene. Los vecinos pide al gobierno que aplique la ley y que no solo basta con sancionar, sino que debe obligar a reducir el ruido de las campanas de la excolegiata de Cangas.