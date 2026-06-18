Moaña recupera para el Contencioso un folleto de Sanidade sobre el nuevo centro de salud que incluía PAC

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), está trabajando con el servicio jurídico municipal para presentar el anunciado recurso contencioso contra la Consellería de Sanidade por haber abierto, este pasado día 15, el nuevo centro de salud de Sisalde incumpliendo la cláusula primera del convenio firmado entre ambas instituciones en 2020 para la construcción del edificio, para el cual el Concello cedía de forma gratuita los terrenos de Sisalde. Esa cláusula establecía que el nuevo centro tendría espacio para el PAC mientras no se construyera el Centro Integral de Saúde (CIS) que está previsto en Cangas, aunque todavía no están cedidos los terrenos a la Xunta por lo que su construcción tardará unos años.

Para ese recurso ante los tribunales, la alcaldesa está reuniendo documentación que lo avale, como el informe del secretario municipal, de febrero de 2019, del STSJ de Castilla y León de Valladolid que anuló una cesión de bienes patrimoniales realizadas por el ayuntamiento por no beneficiar a todos los habitantes del término municipal, y que se podría aplicar en este caso al haber perdido prestaciones sanitarias con el nuevo central de salud. De la misma manera, Santos aporta un folleto de cuatro páginas, tipo librillo, distribuido por la consellería hace unos dos años en el que anunciaba el nuevo centro de salud de Moaña con el lema de "comprometidos coa atención primaria" y entre sus características, con un anagrama de un teléfono 24 horas por el que el centro tendrá "urxencias e atención continuada". Señala el folleto que tendrá atención sanitaria 24 horas del día y que "as consultas polivalentes permitirán prestar servizo de Punto de Atención Continuada namentres non se cree o PAC Integral para o Morrazo no novo Centro Integral de Saúde en A Rúa, en Cangas". Indicaba que el nuevo centro está proyectado por la Xunta desde 2018 y sigue, desde entonces, a la espera de que el Concello le ceda una parcela". Sobre los espacios, indicaba también que contará con un área de descanso para el personal de urgencias con cuatro dormitorios.

Texto en el que se alude a que el centro tendrá PAC. / Fdv

La intención de la alcaldesa es presentar el contencioso este verano, a más tardar en septiembre. Insiste en que como alcaldesa está obligada a defender los intereses de los vecinos y que no pierdan servicios sanitarios como ha ocurrido con el PAC que se trasladó en la pandemia a Cangas, por motivos que entendieron en su momento, pero sin poder compartir que la Xunta, una vez concluido el COVID, no lo haya devuelto, sobre todo ahora que abrió el nuevo centro. Asegura que esta misma semana, una mujer, integrante de la Mesa Local da Sanidade, le trasladó que el pasado domingo tuvo que regresar caminando a su casa en Ramón Cabanillas en Moaña desde el PAC de Cangas, a las 04:30 de la madrugada, porque no había taxis de noche para volver. Añade que la mujer había sufrido la picadura de una avispa velutina, llamó al 112 en donde le dijeron que se trasladara al PAC de Moaña sin saber que la villa carece del mismo y fue trasladada en ambulancia a Cangas, pero para regresar ya no encontró taxi operativo: "De estar el PAC en Moaña podía ir andando a su casa, pero no tendría que recorrer más de 7 kilómetros como tuvo que hacer", señala la alcaldesa.

27 consultas urgentes atendidas

Mientras tanto, la consellería sigue defendiendo el modelo alternativo de urgencias implantado en Sisalde, con un equipo de facultativo y enfermería atendiendo de 15:00 a 22:00 horas de lunes a viernes y la ambulancia de Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVAE) del 061 que ha pasado a estar operativa de 12 a las 24 horas todos los días de la semana. Además a esto añade un sistema de atención domiciliaria coordinado con el dispositivo de urgencias de Cangas.

El conselleiro Antonio Gómez Caamaño en su intervención el miércoloes en el Parlamento. / Fdv

En un comunicado respecto a la intervención del conselleiro, Antonio Gómez Caamaño, este pasado miércoles en el pleno del parlamento para responder a una interpelación del BNG sobre la falta de PAC en Sisalde, Sanidade confirma que el nuevo centro "xa atende as urxencias médicas" y que desde el martes se atendieron 27 consultas. Recordó que, en el primer día con consultas, este pasado martes, se registraron 430 citas ordinarias. Añade que la Xunta garantiza la atención sanitaria en el municipio con un dispositivo asistencial diseñado para ofrecer la mejor atención posible a la población, teniendo en cuenta además el actual déficit de profesionales sanitarios, un problema cuya solución manifiesta que compete al Ministerio de Sanidad.

Defiende el nuevo edificio, con el que gobierno y vecinos se muestran también satisfechos en su estructura. desde la Xunta insisten en que supone una auténtica transformación de atención sanitaria en Moaña, triplicando además la superficie del anterior, alcanzando 3.000 metros cuadrados. Respecto al personal, Caamaño confirmó que cuenta con 45 profesionales (12 médicos de familia, 2 pediatras, 1 psicólogo, 1 nutricionista, 1 odontólogo, 1 higienista dental, 2 fisioterapeutas, 1 matrona, 1 trabajador social, 1 farmacéutico, 13 enfermeras, 2 auxiliares de enfermería y 7 profesionales de servicios generales).

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Por otro lado, siguen las voces críticas a la postura poco crítica del PP de Moaña con la apertura del nuevo centro de salud sin PAC. Un histórico simpatizante del partido como es Antonio Pastoriza y que lideraba la Asociación de vecinos As Pajonas, asegura que si llega a tener 10 años menos volvería a encerrarse, ahora contra el PP, como hizo entonces hace años en el Concello cuando fue la subida del IBI por la actualización del catastro.