La luna en una conjunción especial

La luna en conjunción con Venus, Júpiter y Mercurio.

El fenómeno ocurrió el miércoles por la noche. Algo había distinto en esta luna del 17 de junio. Varios cuerpos celestes se colocaron enciman de su punta. El principal era Venus, más brillante que sus compañeros de expedición, Júpiter y Mercurio, que andaban también por la zona, pero algo más lejos

El efecto Víctor Quiles llega a Cangas

El efecto Víctor Quiles que permite el PP en el Senado, pero que no lo admite la mayoría de la cámara del Congreso, tuvo ayer su equivalencia en Cangas, aunque sin aspavientos ni acosos, solo populismo y partidismo. Resulta que, ahora, en una rueda de prensa, también preguntaron los políticos que acudieron a arropar un acto, cuando son los periodistas los que tienen que ejercer su labor, no los políticos, como ocurrió en el caso de la portavoz del PP, Dolores Hermelo, que se puso a preguntar en la rueda de prensa de presentación de la comunidad energética con el propósito de que lo suyos, que estaban al otro lado, realizaran propaganda partidista. Ante semejante sorpresa, pecó también de ello la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, que actuó para contrarrestar, cuando debió de impedirlo, aunque rompiera el supuesto buen rollo que había en el salón de sesiones de Cangas, en donde, por un momento, convivían PP y tripartito. No habrá próxima vez, porque seremos, nosotros, los profesionales, quienes no permitiremos que se nos suplante en favor de interés del todo partidista, en un peloteo de manual.