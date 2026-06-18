La Diputación valorará las propuestas de las dos empresas que optan al macrocontrato de la basura de O Morrazo

La Mancomundiade de Concellos de O Morrazo celebró este jueves la segunda de las mesas de contratación del proceso de licitación para la adjudicación del macrocontrato de la basura, que salió a concurso por 47, 3 millones de euros durante un plazo de 10 añoos. En esta mesa se abrieron los sobres B con las valoraciones de lasdos empresas que optan. Pese a que en un primer momento se habían interesado hasta cinco empresas, que fueron las que participaron en una visita a la planta de basuras de A Portela y se confiaba en que el contrato mostrara interés, finalmente sólo dos se presentaron al concurso FCC y Urbaser que es la empresa que se encarga en la actualdiad del servicio ddesde hace años y en los últimos tiempos con contratos mensuales tras agotar las prórrogas de la concesión. La semana pasada se había abierto el sobre con las propuestas técnicas y se confirmaron estas dos ofertas.

La presidenta actual de la Mancomunidad y alcaldesa de Moaña, Leticia Santos,a segura que las ofertas de las empresas serán valoradas por el Servicios de la Asistencia Intermunicipal de la Diputación (SAIM), al que está adherido el Concello y que permite dar la mayor cobertura técnica a los concellos para las adjudicaciones de contratos como éste, con tanto importe. Santos explica que en este sobre se presentan las ofertas sujetas a juicio, de ahí que se hubiera pedido la colaboración de la Diputación para que emita su informe. La siguiente mesa de contratación será para la apertura del sobre C con las ofertas económicas de las empresas, aunque para convocarla hay que esperar a que la Mancomunidad disponga del informe de valoración.

La intención del ente supramunicipal, que gestiona la recogida de la basura en los municipios de Cangas, Moaña y Bueu, es poder tener resuelto el macrocontrato en el último trimestre del año para comenzar el nuevo servicio, que recoge mejoras, antes del cobro de la nueva tasa, prevista para enero de 2027, y que tanta polémica y altercados generó porque supone una subida importante en el recibo. El domiciliario pasa de 67 euros a 126euros y se triplica en el caso de negocios y hostelería. Se sube de 87 a 200 euros en comercios y a 200 y 400 de cuota fija en hostelería y variables de hasta 1.100 euros para locales de más de 400 metros cuadrados.

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En este sentido, comerciantes y hosteleros, liderados por la Federación de comerciantes Fecimo; Asociación de Hostaleiros de Moaña y Asociación de restauradores de Cangas (Areca), siguen adelante con la recaudación de las cuotas voluntarias de 50 euros, iniciada en mayo, para presentar el recurso contencioso contra la ordenanza fiscal con la nueva tasa. La recaudación la está coordinando Fecimo en una nueva cuenta bancaria creada para este único fin. La presidenta de la Federación, Carmen Pereiro, asegura que ya llevan 6.000 euros recaudados, aunque todavía falta una cantidad hasta al menos los 9.000 euros en los que estiman el coste de este recurso ante los tribunales porque consideran que la subida no está justificada. La presidenta señala que no hay una fecha tope para la recaudación y que la abogada sigue preparando el recurso. Ya han ingresado 130 personas y se calcula que faltan unas 70, aunque con 50 más ya se cubrirían los gastos, señala Pereiro.