Subvenciones
El delegado territorial de la Xunta, Pablo Fernández, destaca en Bueu el papel del Bono Remuda
El delegado territorial de la Xunta de Galicia en Pontevedra, Pablo Fernández, estuvo esta mañana en Bueu para visitar la tienda de informática Noutrora, uno de los establecimientos comerciales que se benefició del Bono Remuda, destinado a fomentar la transmisión de negocios económicamente viables y, de este modo, poder garantizar su continuidad.
Noutrora recibió una aportación de cerca de 30.000 euros, en una apuesta que «genera empleo, hace barrio y mantiene la viabilidad de nuestros concellos». El Bono Remuda se dirige a autónomos y cuenta este año con un presupuesto de 1,5 millones de euros, distribuido en dos líneas, la Rural (concellos de menos de 10.000 habitantes) y la Xeral, para municipios de mayor población.
En el caso de los primeros la subvención podría cubrir hasta el 75 por ciento del coste del contrato del relevo, mientras que en los segundos alcanzaría el 70 por ciento. En ambos casos la cuantía máxima se sitúa en los 30.000 euros con carácter general.
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