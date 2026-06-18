Instalaciones deportivas
El Concello de Bueu aprueba la ordenanza reguladora de las tasas de la piscina municipal
El Concello de Bueu ha aprobado definitivamente la ordenanza reguladora de las tasas por prestación de servicios de la piscina municipal después de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra. La medida supone que ya es efectivo el pago para el acceso a unas instalaciones que ya llevan 15 días funcionando con normalidad. En este periodo de tiempo se ha formalizado la inscripción de 277 personas, de las cuales 131 lo han hecho individualmente y las otras 146 a través de 52 abonos familiares. Esta semana ya comenzaron las actividades físico-deportivas y en los próximos días se abrirá la anotación para los cursos de natación.
La valoración del gobierno local es positiva tanto en el funcionamiento de las actividades como en la tendencia en cuanto a las inscripciones, en lo que se considera una buena acogida por parte de los vecinos del municipio.
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