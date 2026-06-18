Comieza la reforma del pabellón de O Rosal con el pulido de la pista

El Concello de Moaña comenzó la reforma del pabellón deportivo del barrio de O Rosal, tras lograr el visto bueno de la Diputación –financiador principal de la mejora– para ejecutar los trabajos en verano y minimizar los inconvenientes tanto al IES As Barxas que utiliza esta instalación para las clases de educación física como a los clubes deportivos que entrenan y disputan sus partidos en la misma.

En los primeros días de trabajo la empresa adjudicataria de la obra, Deseño Enxeñaría e Xestión de Obras, pulió toda la pista para volver a barnizarla. Además de estas mejoras en la superficie de juego, el proyecto contempla una nueva impermeabilización de la cubierta para atajar filtraciones. Además, se mejorará el acceso de los vehículos de emergencia al recinto y se asfaltará el espacio entre la instalación deportiva y el río de O Inferno, la idea es facilitar el giro de las ambulancias en el caso de alguna emergencia.

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A mayores la actuación incluye la renovación de la carpintería interior en la zona de vestuarios y la mejora de la ventilación del pabellón, mediante la creación de una corriente de aire entre dos puntos para evitar la condensación de humedad en los techos, un problema histórico de esta instalación. El importe de la oferta asciende a 170.642,39 euros.