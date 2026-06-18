El Club de Jubilados de Moaña pide su traslado a la Casa do Mar ahora que ya no está el centro de salud

Ahora que el Sergas ha abandonado las dependencias de la Casa do Mar de Moaña para su traslado al nuevo centro de salud de Sisalde, empieza a surgir el interés de los colectivos por el uso de estas dependencias que siguen acogiendo las oficinas del Instituto Social de la Marina y que son de titularidad de la Tesorería General de la Seguridad Social, que las tuvo en parte cedidas al Sergas. La directiva del Club de Jubilados del Carmen de Moaña se reúne este viernes con la alcaldesa, Leticia Santos, para pedir formalmente el traslado del club a la planta baja de esta Casa do Mar. Dicen que la petición se debe al reducido aforo del club y la gran demanda actual de usuarios.

Desde el club informarán del proceso iniciado en los últimos ocho meses y trámites realizados con el ISM, Costas, Tesorería de la Seguridad Social, como titular del inmueble, cuyo director provincial les ha sugerido los trámites a seguir. Piden esa reunión con la alcaldesa para saber si respalda sus propuestas de traslado, aunque ya en anteriores ocasiones les había trasladado, como así es, que hay muchos colectivos interesados. La regidora siempre ha defendido el uso de la Casa do Mar como futuro museo del mar, cumpliendo con el compromiso adquirido con la Asociación Devanceiros para acoger todas las piezas recopiladas por sus integrantes y vinculadas a la historia marítima. Por parte de Costas, sus responsables en Pontevedra les trasladaron que este departamento sólo era competente en la lámina de agua y parte del terreno de la franja de litoral y que se tratara el asunto con la alcaldesa, como también al ISM como propietario del inmueble, en donde se les remitió a la Dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Vigo.