Cangas pone en marcha la primera comunidad energética

El Concello de Cangas se volcó con la primera comunidad energética que tendrá el municipio, de la que será parte, junto con otros 37 socios, entre particulares y negocios. El próximo día 29 de agostos comenzará la instalación de las placas fotovoltaicas en el tejado del pabellón de Romarigo, que según el estudio que había realizado la Diputación de Pontevedra, era el lugar más idóneo, junto con el Concello de Cangas, O Gatañal y la Casa de Cultura, en la que también está previsto que se asienten otras comunidades energéticas, según adelantó el concejal de Medio Ambiente del Concello de Cangas, Antón Iglesias. La presentación de la de Romarigo contó ayer con toda la pompa. Estuvo presente la alcaldesa de Cangas, socios de la misma con su presidente, el también concejal del Partido Popular de Cangas José Luis Gestido, así como el diputado provincia Javier Tourís y el director de Planificación Energética y Minas, Pablo Fernández Vila, que avanzó en el acto nuevas ayudas destinadas a la planificación eléctrica de entidades locales y comunidades energéticas. También estuvo presente la concejala y diputada en el Parlamento de Galicia, Dolores Hermelo (PP).

En el pabellón de Romarigo se instalarán 200 placas fotovoltaicas con una potencia pico de 130 kilovatios. La instalación dará servicio directo a los 37 socios actuales de la comunidad energética, entre familias y pequeños negocios local, con un consumo anual conjunto superior a los 193.000 kilovatios hora. Cada uno de los socios tendrá contratada una potencia enre 1 o 5 kilovatios y pagará en función de ella.

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José Luis Gestido manifestó que la comunidad energética de Romarigo es fruto de un intenso trabajo de coordinación y esfuerzos colectivos, un modelo energético que supone un paso decisivo, que supondrá un ahorro económico, la reducción de la dependencia energética y una mayor resiliencia a las fluctuaciones del mercado energéticio. Además, por primera vez, se generará energia donde se consume. El diputado provincial José Tourís (PP) manifestó que hay mucho más que una infraestructura energética: : hay vecinos y vecinas que decidieron organizarse para producir y compartir energía lmpia, negocios locales que apuestan por una comunidad que entiende que la transición energética se construye desde el ámbito local. Por su parte, alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) felicitó a la comunidad energética de Romarigo por haber llegado hasta aquí, por el tesón a la hora de superar las numerosas trabas burocráticas y por haber sido capaces de poner de acuerdo a las administraciones. Aprovechó la ocasión para recordar la mala idea que en su día tuvo el Gobierno de España del famoso impuesto al sol, que lastró muchas iniciativas.