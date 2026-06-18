Arranca el taller de Granxa da Rúa con 20 alumnos

Comenzó ayer el nuevo Taller de Empleo «Granxa da Rúa XIV», que pone en marcha el Concello de Cangas con una subvención que consiguió de la Consellería de Emprego, Comercio e Emimgración de la Xunta de Galicia, por un importe de 477.052,00 euros. El nuevo taller está relacionado con el ámbito forestal y jardinería.

Este primer día se dedicó a firmar los contratos y a informar sobre prevención de riesgos laborales para todo el personal del taller. En el acto inaugural estuvo presente la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, que dirigió unas palabras de bienvenida al alumnado y al equipo docente. Participan en esta experiencia un total de 20 personas en situación de desempleo. Los alumnos podrán trabajar en las comundades de montes del municpio.